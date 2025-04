Voluntários da Itaipu superam expectativas na Campanha de Páscoa

Coelhinho visitou as crianças do CMEI Antônio Ferreira Damião Neto. Foto: Divulgação/Força Voluntária

O Programa Força Voluntária, iniciativa da Itaipu Binacional que incentiva o voluntariado entre seus colaboradores, encerrou mais uma edição da tradicional “Campanha de Páscoa”. Em 2025, a ação superou expectativas e registrou a maior arrecadação de sua história, levando alegria e doces para mais de 3 mil crianças e pessoas com deficiência atendidas por 13 instituições sociais de Foz do Iguaçu e região.

A campanha teve início em 10 de março, com a abertura do período de indicações, no qual os próprios colaboradores sugeriram instituições a serem beneficiadas, informando o perfil e o número de crianças atendidas por cada uma. O período de arrecadação, coordenado pelo grupo de voluntários, foi encerrado em 7 de abril. Em seguida, os voluntários organizaram os lotes de doces e planejaram a logística de entrega, realizando pessoalmente a distribuição nas instituições selecionadas.

Na APAE, quem levou os chocolates foi a Capivarinha do Força. Foto: Divulgação/Força Voluntária

Graças ao engajamento dos voluntários e à generosidade dos colaboradores, foram arrecadadas 2.973 caixas de bombom, 43 pacotes de chocolates de 1kg e 7 unidades de doces avulsos, como paçocas e Bis. Deste total, 900 caixas de bombom foram adquiridas pelo Núcleo de Voluntários, utilizando saldos remanescentes de campanhas anteriores. O volume arrecadado correspondeu a 85% da meta inicial de 3.415 caixas, permitindo que cada instituição recebesse uma quantidade proporcional ao número de crianças atendidas.

Entrega no Centro de Adaptação Neurológica Nosso Canto. Foto: Divulgação/Força Voluntária

A coordenadora do Força Voluntária, Jessica Maris da Rocha Maciel, destacou o orgulho da equipe com o resultado alcançado. “Acho que é importante ressaltar que, mesmo sem a complementação pelo Núcleo, a arrecadação foi histórica porque nunca tivemos tantas crianças e pessoas com deficiência indicadas para atendimento nessa ação. A coordenação do programa está muito orgulhosa desse resultado e da mobilização dos voluntários, principalmente em um ano tão importante quanto este, que marca os 20 anos do programa”, explicou.

Escola Municipal Getulio Vargas. Foto: Divulgação/Força Voluntária

As doações foram destinadas às seguintes instituições:

• Centro de Educação Infantil Amor Perfeito

• APMF do CMEI Antônio Ferreira Damião Neto

• Nosso Canto – Centro de Adaptação Neurológica Total

• Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas

• APAE – Foz do Iguaçu

• Escola Municipal Olavo Bilac

• APMF do CMEI Pequeno Polegar

• Escola Jorge Amado

• APMF do CMEI Professora Simone Walquiria Grignet

• Associação da Proteção à Infância e Adolescência da Vila Margarida

• Associação Casa Família Maria Porta do Céu

• Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida

CMEI Professora Simone Walquiria Grignet. Foto: Divulgação/Força Voluntária

A edição 2025 da Campanha de Páscoa reforça o compromisso do Programa Força Voluntária e da Itaipu Binacional com a solidariedade e o desenvolvimento social, promovendo ações que transformam a vida de milhares de crianças e fortalecem os laços com a comunidade.