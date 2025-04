Senado aprova porte de armas para mulheres com medida protetiva

IMPOSTO DE RENDA Há 1 dia Nova tabela do Imposto de Renda começa a valer em maio; veja o que muda Medida Provisória editada pelo presidente Lula corrige a tabela do IR e eleva isenção para quem ganha até R$ 3.036. Mudança vale para declarações de 2026

POLÍTICA NACIONAL Há 1 semana Zeca Dirceu destaca ampliação do Minha Casa Minha Vida para classe média Programa agora inclui famílias com renda de até R$ 12 mil, com financiamento de imóveis de até R$ 500 mil e juros menores que os do mercado