Itaipu e Itaipu Parquetec abrem agenda ambiental em escolas de Foz do Iguaçu

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec realizaram na manhã da última quinta-feira (10) um evento que marcou o início das atividades da agenda ambiental em 2025, voltadas à conscientização de estudantes nas escolas municipais de Foz do Iguaçu. Através de espetáculos que abordam datas comemorativas de cunho ambiental, a ação busca sensibilizar os alunos a adotar práticas sustentáveis no dia a dia. O evento de abertura ocorreu na escola municipal Professora Elenice Milhorança, no Jardim América.

O projeto, que iniciou em 2023, retorna às atividades com a temática “mudanças climáticas” através da peça “A máquina do tempo”. Foto: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O projeto, que iniciou em 2023, retorna às atividades com a temática “mudanças climáticas” através da peça “A máquina do tempo”. Neste ano, a intenção é promover, até junho, 100 apresentações artísticas nas 50 escolas municipais nos períodos da manhã e tarde. O espetáculo apresentado é uma peça teatral lúdica e educativa, realizada por atores profissionais, com apoio de materiais didáticos. A peça tem duração de aproximadamente 40 minutos e trata da importância de cuidar do meio ambiente e compreender os impactos das mudanças climáticas no planeta.

A ação paz parte do convênio "Educação Ambiental, Ciência e Sustentabilidade III - Ampliação da Abrangência para o Paraná". Foto: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

A ação paz parte do convênio "Educação Ambiental, Ciência e Sustentabilidade III - Ampliação da Abrangência para o Paraná", uma parceria entre Itaipu por meio da Divisão de Educação Ambiental e Itaipu Parquetec, com o principal objetivo de expandir os projetos que contribuam para o desenvolvimento das regiões atendidas e para a preservação dos recursos naturais da região, contribuindo para o desenvolvimento territorial e segurança hídrica do estado do Paraná e municípios de interesse da Itaipu.