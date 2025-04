Homem tenta invadir casa da ex, ameaça matá-la e acaba preso em Japira

Na tarde da última quinta-feira (10), um homem foi preso na cidade de Japira, no Norte Pioneiro, após descumprir uma medida protetiva e tentar invadir a residência da ex-companheira. O caso aconteceu por volta das 17h40, na Rua Marins de Camargo, e mobilizou uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o boletim policial, a vítima relatou que o ex-companheiro tentou forçar a entrada em sua casa utilizando uma chave de boca e um alicate, enquanto proferia ameaças de tirar sua vida e, em seguida, cometer suicídio.

O suspeito foi localizado escondido em um matagal próximo à residência, carregando uma bolsa onde estavam as ferramentas citadas. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após a confirmação da medida protetiva vigente em favor da vítima, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado ao Hospital de Japira para avaliação médica e, em seguida, conduzido à Delegacia de Ibaiti, onde permanece à disposição da Justiça.