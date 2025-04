Sessão Especial em Londrina marca os dois anos de Assembleia Itinerante

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, na noite de quinta-feira (10), a 21ª edição da Assembleia Itinerante, projeto que leva os trabalhos do Legislativo ao interior do estado. A sessão especial foi realizada em Londrina, durante a ExpoLondrina, com a presença de deputados estaduais, autoridades do agronegócio, prefeitos, vereadores e representantes da população.

Esta é a segunda edição do projeto realizada em Londrina, marcando dois anos de atividades da iniciativa que busca aproximar o Poder Legislativo da sociedade. Durante o evento, foram prestadas contas de ações anteriores e apresentados novos serviços como emissão e regularização de títulos de eleitor, atendimento da Defensoria Pública, atuação da Procuradoria da Mulher e realização de palestras.

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou avanços como a duplicação da PR-445, a construção dos viadutos da PUC, do Grêmio e da Esperança em Cambé, além da implantação de 13 quilômetros de terceiras faixas na PR-170 entre Rolândia e Porecatu. Segundo Curi, os projetos refletem o compromisso da Casa com o desenvolvimento regional e a devolução de parte do orçamento para investimentos no Paraná.

Representando o governador Ratinho Junior, o secretário de Agricultura, Marcio Nunes (PSD), elogiou a iniciativa e afirmou que a escuta ativa da população tem gerado resultados. Outros parlamentares também reforçaram a importância da interiorização do Legislativo. O deputado Fabio Oliveira (Podemos) afirmou que o objetivo é entender as demandas locais. Tercílio Turini (MDB) salientou que os deputados estão comprometidos em buscar novos investimentos. Denian Couto (Podemos) destacou que política deve ser feita com proximidade e responsabilidade. Jairo Tamura (PL) reforçou o papel da presença ativa dos parlamentares. Cloara Pinheiro (PSD) apontou avanços nas iniciativas voltadas às mulheres.

Durante a cerimônia, diversas lideranças, entidades e cidadãos foram homenageados pelos parlamentares por suas contribuições sociais, culturais, empresariais e comunitárias. Alexandre Curi homenageou Vera Lúcia Guerra, Marcio Mendes, Gerson Junior, Rubens Augusto, entre outros. A deputada Mara Lima (Republicanos) escolheu instituições religiosas e sociais como o Hospital Dr. Anísio Figueiredo e a Faculdade Teológica Sul Americana. Cloara Pinheiro homenageou nomes ligados à inclusão, educação e empreendedorismo. Flavia Francischini (União) reconheceu empresários, médicos e escritores. Alexandre Amaro (Republicanos) homenageou educadores e líderes religiosos.

Outros deputados, como Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (PT), Cobra Repórter (PSD), Evandro Araújo (PSD), Fabio Oliveira (Podemos), Gilson de Souza, Requião Filho (PT), Jairo Tamura (PL), Luis Corti (PSB), Renato Freitas (PT), Ricardo Arruda (PL), Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Tercílio Turini (PSD), também entregaram homenagens a representantes da sociedade civil, associações, instituições de saúde, educação, cultura e assistência social.

O evento reafirma o papel da Assembleia Legislativa em ouvir as demandas do interior e manter diálogo direto com a população, promovendo transparência e fortalecimento da representação política no Paraná.