Itaipu recebe prefeitos dos Campos Gerais do Paraná

A Itaipu Binacional sediou, nesta sexta-feira (11), um encontro com os prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), recepcionados pelo diretor de Coordenação, Carlos Carboni. Realizado no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da empresa, o evento teve como objetivo fortalecer parcerias e ampliar a realização de projetos socioambientais em 19 municípios da região, muitos dos quais enfrentam desafios econômicos e estruturais.

Carboni destacou a importância do diálogo com os gestores municipais para a construção de projetos que beneficiem diretamente as comunidades locais. “A Itaipu está comprometida em promover o desenvolvimento sustentável e atender às demandas das regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul. Este encontro reforça nosso compromisso em trabalhar lado a lado com os municípios para gerar impactos positivos”, afirmou o diretor.

A reunião foi uma oportunidade para alinhar as ações da Itaipu com as demandas dos Campos Gerais, região onde muitos municípios ainda dependem do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), segundo afirmou a presidente da AMCG e prefeita de Imbaú, Daiane Sovinski. “O objetivo é aproximar a Itaipu dos municípios e garantir que os prefeitos conheçam os editais e projetos disponíveis. Muitos não tinham clareza sobre os convênios, e essa troca é essencial”, afirmou a presidente. Ela destacou que a ampliação da área de atuação da Itaipu, antes restrita aos municípios lindeiros, beneficia diretamente cidades menores, sem perfil econômico consolidado.

Evento teve como objetivo fortalecer parcerias e ampliar a realização de projetos socioambientais para os municípios da AMCG. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional.

O prefeito de São João do Triunfo (PR), Mário César da Silva, eleito para seu primeiro mandato, enfatizou o sucesso do município na aplicação do programa Itaipu Mais que Energia e o objetivo de ampliar ainda mais as cooperações. "O objetivo é sempre ampliar as parcerias. Nós acabamos de receber um equipamento do programa Coleta Mais", disse, detalhando que o maquinário possibilitará a ampliação do tratamento de resíduos sólidos e a geração de renda para famílias do município. "Estamos sendo acompanhados por técnicos da Itaipu para que possamos tratar melhor o nosso lixo reciclado, gerando renda para as famílias do nosso município."

O prefeito explicou que o projeto está em fase de instalação e que a associação responsável já está em processo de formalização. Ele estima que, inicialmente, 12 famílias serão beneficiadas diretamente.

O coordenador do Núcleo de Cooperação Socioambiental dos Campos Gerais, Florisvaldo Raimundo de Sousa, reforçou o compromisso com a integração regional. “A presença de todos aqui mostra um compromisso mútuo. Queremos construir soluções com as prefeituras e a sociedade civil”, afirmou.

O encontro contou com a presença de assessores da diretoria da Itaipu e parlamentares federais. Após a reunião, os integrantes da comitiva realizaram uma visita técnica à Usina de Itaipu.

O programa Itaipu Mais que Energia é uma iniciativa da Itaipu Binacional que vai além da geração de energia elétrica. Lançado em 2023, o programa abrange diversas ações voltadas para a preservação ambiental, apoio a projetos sociais e desenvolvimento regional sustentável.