Comitiva da Polícia Científica do Paraná visita a Itaipu

ITAIPU Há 10 horas Itaipu recebe prefeitos dos Campos Gerais do Paraná Diretor de Coordenação da Binacional, Carlos Carboni, conversou com os(as) prefeitos(as) da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) na manhã desta sexta-feira (11)

ITAIPU Há 2 dias Itaipu e parceiros celebram soltura de lobo-guará na natureza Após ser encontrado perdido na área urbana de Foz do Iguaçu (PR), animal passou por cuidados no Refúgio Biológico Bela Vista e foi devolvido ao seu habitat nessa quarta-feira (9)