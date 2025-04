Prefeitos dos Campos Gerais debatem novo consórcio durante reunião em Palmeira

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) promoveu, na última sexta-feira (4), em Palmeira, a primeira reunião ordinária de 2025. O evento contou com a presença de prefeitos(as) e vices da região, além de vereadores, deputados e representantes do Governo do Estado.

No início do encontro, o departamento jurídico da AMCG realizou uma apresentação com foco na proposta de um novo Consórcio Multifinalitário. O tema será retomado em uma próxima reunião, a ser divulgada em breve.

A presidente da Associação e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, agradeceu a presença das autoridades e ressaltou a importância do diálogo. “Foi uma reunião muito produtiva, em que tivemos uma primeira discussão sobre a proposta do novo consórcio. Por meio dele, poderemos acessar emendas e recursos para fortalecer a Associação. Também poderemos viabilizar projetos para os municípios do interior, em diferentes áreas. É um tema que esperamos debater novamente em breve. É muito importante ver a AMCG mais uma vez reunindo lideranças de tantos municípios e áreas diversas. Esse trabalho conjunto é fundamental para a região”, afirmou.

Na sequência do evento, foram apresentados aos municípios projetos e investimentos do Governo do Estado. O secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, destacou que os municípios dos Campos Gerais poderão acessar um total de R$ 8,1 milhões em recursos livres.

Com essa modalidade, será possível custear materiais de consumo, pedagógicos e esportivos; materiais de higiene e limpeza, de artesanato e recreação; materiais de áudio, vídeo e fotografia; despesas com impressão de materiais gráficos; alimentos perecíveis e não perecíveis; além de veículos e móveis.

Diálogo e representatividade

O prefeito de Palmeira e anfitrião do evento, Altamir Sanson, também destacou a importância do encontro. “É uma honra poder receber os prefeitos dos Campos Gerais, assim como deputados, secretários de Estado, representantes da Casa Civil e vereadores. Ficamos muito felizes em acolhê-los neste momento especial, que marca os 206 anos de Palmeira. Debatemos propostas importantes para todos os municípios. Nosso objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida da população”, declarou.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, também reforçou a relevância da troca de experiências entre os gestores. “A realização de reuniões da AMCG em diferentes municípios é muito importante para que todos conheçam a realidade de cada cidade. Hoje, foram abordados temas muito relevantes, tanto em relação ao consórcio quanto às ações apresentadas pelo Estado. Acredito que, quando uma cidade vai bem, todas vão bem. Por isso, esse trabalho em conjunto é sempre essencial”, disse.

Impacto positivo

Para a prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso, a pauta sobre o consórcio pode trazer benefícios significativos para os municípios. “É sempre importante reunir os prefeitos para discutir ideias e propostas. Fico feliz em ver que o consórcio está sendo debatido. Acredito que seja uma pauta muito positiva para os Campos Gerais, especialmente diante da grande dificuldade que enfrentamos com a contratação de projetos e licitações, por exemplo. As prefeituras poderão voltar a contar com serviços como elaboração de planos diretores e de saneamento. É fundamental que novas iniciativas cheguem para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, avaliou.

O prefeito de São João do Triunfo, Mário Cezar, também comentou sobre a reunião. “Foi uma grande satisfação participar deste momento. Parabenizo a diretoria por levar as reuniões a diferentes cidades. O fortalecimento dos Campos Gerais por meio de ações conjuntas é extremamente importante. O consórcio é uma modalidade que permite a oferta de serviços compartilhados entre os municípios, e já tem apresentado bons resultados em outras experiências”, analisou.

O prefeito de Jaguariaíva e presidente do Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais, Juca Sloboda, citou a relevância das pautas colocadas pela AMCG. “Estamos presentes em todas as discussões da nossa região. A modalidade de consórcio é importante para que os municípios possam economizar recursos na aquisição de bens e realização de serviços, facilitando os processos licitatórios. Pelo CimSamu, teremos nos próximos dias a implementação de três novas ambulâncias aqui na região. Nosso objetivo é trazer um atendimento cada vez melhor para todos os municípios”, disse.

Presenças

Também estiveram presentes os vice-prefeitos de Ortigueira, Gilson Vinutti; de Palmeira, José Ailton Vasco; de Porto Amazonas, Gandin Junior; e de São João do Triunfo, Cristian Borges. Representando o Governo do Estado, participou do início da reunião a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, deputada federal Leandre Dal Ponte.

Os deputados estaduais Alisson Wandscheer, Mabel Canto e Marcelo Rangel também marcaram presença, assim como o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Hussein Bakri. A AMCG agradece ainda a participação do subchefe da Casa Civil do Paraná, Lucio Tasso; da primeira-dama de Palmeira, Marilda Czelusniak; do vice-prefeito de Cianorte, Angelo Manfrinato; do ex-presidente da AMCG, Abimael do Valle; dos vereadores da região e demais lideranças.