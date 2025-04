Investimentos da Itaipu em convênios com Estado do Paraná passam de R$ 1,5 bilhão, diz Zeca Dirceu

O deputado Zeca Dirceu (PT) apontou nesta quarta-feira, 9, que os investimentos da Itaipu Binacional em convênios o Estado do Paraná passam de R$ 1,5 bilhão com destaque em obras estratégicas como a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, os acessos, a duplicação da Rodovia das Cataratas, a conclusão da Estrada Boiadeira, Contorno Oeste de Cascavel e a duplicação da BR-277 no trecho próximo ao terminal da Ferroeste, também em Cascavel.

"São obras de infraestrutura regional que Bolsonaro começou e abandonou. Agora o governo do presidente Lula está concluindo por meio de convênios da Itaipu Binacional e o Governo do Estado. São obras que criam um ambiente mais favorável ao desenvolvimento, emprego e renda, algumas delas inclusive projetadas e decididas nos governos do PT entre 2003 e 2016", destacou Zeca Dirceu.

Foz do Iguaçu e Cascavel abarcam cinco das grandes obras nos 17 convênios assinados pela Itaipu com o Estado do Paraná. São esperadas ainda para o final deste ano a conclusão da Perimetral Leste (R$ 335,6 milhões com os acessos à segunda ponte) e a duplicação da Rodovia das Cataratas (R$ 265,1 milhões). "São obras estratégicas para potencializar o turismo e o comércio entre o Brasil, Paraguai e a Argentina", disse o deputado.

Obras estratégicas

Em Cascavel já foi entregue as obras do Contorno Oeste (R$ 124,9 milhões) e a duplicação do trecho de seis quilômetros da BR-277 (R$ 69 milhões) entre o Trevo das Cataratas até a entrada da comunidade de São João, o que atende o terminal da Ferroeste e o acesso ao Show Rural de Cascavel. "No oeste, se destaca ainda a iluminação dos trechos urbanos da BR-277 em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, uma obra de R$ 16,6 milhões", lembrou Zeca Dirceu.

A conclusão do principal trecho da Estrada Boiadeira (BR-487) está nos convênios da Itaipu e Estado - uma obra de R$ 236,9 milhões. A revitalização alcançou a divisa com o Mato Grosso do Sul, em Icaraíma (distrito de Porto Camargo), até Umuarama (distrito de Serra dos Dourados). No trecho tem 46,91 quilômetros foram construídos contornos e nove viadutos para facilitar os acessos aos perímetros urbanos.

"A pavimentação da Boiadeira é emblemática ao Noroeste porque liga o Paraná a região ao Mato Grosso do Sul. Esta é a rota do Corredor Bioceânico do Mercosul que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico através de um corredor rodoviário, desde os portos brasileiros de Paranaguá e Santos, aos portos do norte do Chile, atravessando também o Paraguai e a Argentina", explicou o deputado.

Outras obras viárias estratégicas demandaram R$ 26,2 milhões de investimentos da binacional, reforma de delegacias e do 1º batalhão de fronteira da Polícia Militar (R$ 4,1 milhões), construção da sede da 2ª Companhia da Polícia Militar em Guaíra (R$ 22 milhões), obras de combate à erosão (R$ 25,1 milhões) e a contratação do EVTEA da nova ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul (R$ 3,2 milhões).

Educação

Há ainda três convênios da Itaipu com a Secretaria Estadual da Educação, de R$ 17,1 milhões, que permitiu a renovação do mobiliário de 286 escolas de 55 cidades; e de outros de R$ 26,6 milhões que atenderam 12 mil professores e estudantes das escolas estaduais do Paraná. Ao todo, foram contempladas 15 escolas dos núcleos regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. São quatro escolas cívico-militares e outras 11 de ensino profissionalizante.

"A missão da Itaipu se estendeu no apoio à educação pública de qualidade", disse Zeca Dirceu, membro titular da Comissão da Educação na Câmara dos Deputados. O dinheiro, segundo o deputado, está sendo utilizado para a compra de novos armários e estantes em aço para uso administrativo e nas bibliotecas, mesas e cadeiras para os alunos, incluindo mesas acessíveis para cadeirantes, conjuntos para refeitório também com acessibilidade e banquetas para uso em laboratórios.

Outros dois convênios estão nas áreas de segurança viária (R$ 24,3 milhões) e de apoio a pesquisas (R$ 9,5 milhões). "Os valores de R$ 1,5 bilhão são de convênios da Itaipu com o Estado. Desde 2023, os investimentos da Itaipu nas cidades paranaenses passam dos R$ 2 bilhões", completou Zeca Dirceu.