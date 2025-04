Assembleia Legislativa homenageia o Dia Mundial da Saúde e propõe fortalecimento do SUS

Na noite desta segunda-feira (7), a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, no Plenário. A cerimônia, proposta pelo deputado Ney Leprevost (União), contou com homenagens e a formalização de uma carta com 15 medidas estratégicas para melhorar o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Entre as ações propostas estão a criação de um plano de carreira para médicos, semelhante ao da magistratura, maior inclusão de pacientes com doenças raras e autistas para tratamento, melhorias no cuidado à saúde mental e valorização dos profissionais de enfermagem. Essas medidas foram destacadas por Leprevost, que também coordena a Frente Parlamentar da Medicina. A carta será enviada para as principais autoridades da República, com o objetivo de reunir esforços entre médicos, profissionais de saúde, hospitais, clínicas e secretarias municipais para melhorar o sistema de saúde no Paraná e no Brasil.

Durante a cerimônia, a secretária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR), Daniele Fabris, ressaltou os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde, como a sobrecarga de trabalho, longas jornadas e falta de pessoal. Ela destacou ainda a importância do apoio da Assembleia Legislativa e das autoridades políticas para a valorização da categoria.

César Neves, diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, destacou que, apesar de o SUS do Paraná ser considerado modelo em várias áreas no Brasil, os desafios permanecem, exigindo apoio contínuo do Legislativo e da sociedade civil para melhorar o sistema de saúde estadual. Ele mencionou que a colaboração entre diferentes esferas de governo é essencial para enfrentar os obstáculos e reforçar os aspectos positivos do SUS no estado.

O presidente da Associação Médica do Paraná (AMP), José Fernando Macedo, enfatizou a necessidade urgente de mais investimentos na saúde pública. Ele lembrou que mais de 200 milhões de brasileiros dependem do SUS, com mais de 70% da população do país utilizando o sistema, o que torna essencial o aumento de recursos para garantir a qualidade do atendimento.

A sessão também contou com a presença do presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), Fábio de Mello, e do prefeito de Araucária, Dr. Gustavo (PL), entre outras autoridades e gestores de saúde.