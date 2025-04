Seminário promovido pela Itaipu em Cascavel reúne mais de 400 profissionais de Educação

Mais de 400 profissionais de Educação, de 41 municípios paranaenses, participaram na última quinta-feira (3), em Cascavel (PR), do primeiro Seminário Regional para Profissionais da Educação de 2025, com ênfase na Educação Especial. O evento foi promovido pela Itaipu Binacional em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Associação do Municípios do Oeste do Paraná (Amop), prefeitura de Cascavel e o Governo Federal.

Participaram do seminário professores, secretários e diretores de escolas. A iniciativa faz parte do programa de formação continuada dos profissionais de educação desenvolvido pelo Convênio Linha Ecológica, firmado entre a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros, e integra as ações do programa Itaipu Mais que Energia.

“Acompanhamos de perto e damos todo o apoio a esse tema, que é tão importante e cada vez mais relevante”, declarou o presidente do Conselho dos Lindeiros, Antônio França Benjamim, a respeito da inclusão e da educação especial. “Tivemos a presença de 41 municípios que, com certeza, vão levar muito conhecimento para dentro das salas de aulas”, acrescentou o presidente da Amop, Rodrigo Schanoski.

Cultura e crítica

Com base na Teoria Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica, o seminário contou com palestras de profissionais reconhecidos nacionalmente, como os professores Marilda Gonçalves Dias Facci, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e Angelo Antônio Abrantes, da Universidade Estadual Paulista (Unesp). “A gente trouxe algumas discussões para o professor refletir e estar instrumentalizado para desenvolver uma prática na escola que leve em conta as diferenças que existem nas várias crianças, mas sempre garantindo que todos possam aprender”, ressaltou Marilda Facci.