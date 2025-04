Equipes de Japira enfrentam desafios, mas mostram talento em estreia na Liga da Amizade de Vôlei

No último sábado (05), Japira realizou um feito histórico para o setor esportivo do município ao estrear na Liga da Amizade de Voleibol, em Quatiguá. A cidade estava há 15 anos sem pisar nas quadras em competições oficiais, e voltou a ser representada dentro das quatro linhas contra equipes de Ibaiti, onde as atletas que representaram o município enfrentaram diversos desafios, mas demonstraram garra, talento e qualidade durante as partidas.

Duas equipes estrearam em nome do município na Liga, uma equipe sub-13 e uma sub-15, sendo que ambas enfrentaram as equipes de Ibaiti, nas mesmas categorias. Além de ser a primeira competição de Japira em campeonatos de Voleibol após mais de uma década, a estreia também representou a primeira partida das atletas.

“Não foi só um marco da volta de Japira nos jogos de vôlei, mas também representou muito por ser a primeira vez que estas meninas disputaram uma competição oficial. Embora tenhamos saído de lá sem vencer, eu achei que elas disputaram muito bem as partidas, que foram contra atletas já experientes em competições”, disse o secretário de Esportes de Japira, Fagner dos Santos.

As disputas foram acirradas em Quatiguá e exigiram que as atletas dessem o melhor de si, e foi o que aconteceu. Segundo Fagner, a decisão de ambas as partidas ficou em pequenos detalhes, e a pontuação teve diferença de poucos pontos.

“Foi um jogo difícil para elas. Primeira vez em campeonato, jogando contra atletas que já estão acostumadas com as competições e a atmosfera de algo novo fez com que elas ficassem um pouco mais nervosas e cometessem alguns erros, mas elas jogaram de igual para igual com as adversárias”, enfatizou Fagner.

O secretário ainda comenta sobre a pouca diferença entre os pontos no final da partida. “Elas jogaram tão bem que os dois jogos (um de cada categoria) foram decididos no último ponto. Então assim, eu achei que foi uma estreia e atuação ótima delas”, enalteceu Fagner reconhecendo o bom trabalho das meninas na estreia.

Agora, que o nervosismo da primeira partida já passou, o próximo passo das equipes é erguer a cabeça e seguirem firmes para os próximos jogos, que também não serão fáceis, mas que com trabalho duro e esforço podem ser vencidos por Japira.