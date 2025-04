Zeca Dirceu destaca ampliação do Minha Casa Minha Vida para classe média

O deputado Zeca Dirceu (PT) destacou, neste sábado, 5, a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que agora incluirá famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. A medida permite o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil, com prazos de até 420 meses e taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado imobiliário. Dirceu, que participou do evento "Brasil Dando a Volta por Cima" em Brasília, ressaltou que a inclusão de famílias de classe média no programa é um pedido do presidente Lula, que visa garantir moradia digna para todos os brasileiros.

"A moradia digna é um direito, não um privilégio", afirmou Zeca Dirceu, destacando a importância dessa nova etapa do programa, que, segundo ele, contribui para a reconstrução do Brasil com justiça social. No Paraná, o programa já mostrou resultados significativos. Nos últimos dois anos, o estado recebeu R$ 12,3 bilhões em investimentos, o que possibilitou a construção de 75,1 mil moradias em 368 municípios. Além disso, 8,7 mil moradias foram selecionadas pelo MCMV, com 939 delas já em execução, e outras 534 entregues em regiões onde as obras estavam paralisadas ou lentas.

No evento em Brasília, o presidente Lula assinou um decreto que regulamenta o Fundo Social, garantindo o repasse de recursos do Pré-Sal na ordem de R$ 18 bilhões para o MCMV, com foco na classe média. A partir da primeira quinzena de maio, o sistema da Caixa Econômica Federal será aberto para receber os pedidos de financiamento.

A nova linha do MCMV, voltada para a classe média, financiará imóveis de até R$ 500 mil com uma taxa de juros de 10,5% ao ano, com o objetivo de atender 120 mil famílias em todo o país. Além disso, Zeca Dirceu destacou o avanço em outras áreas, como a educação e o Novo PAC. O deputado ressaltou os investimentos em educação no Paraná, como a criação de novos institutos federais e o retorno das obras da Unila, além de melhorias na alimentação escolar e programas como o Pé-de-Meia.