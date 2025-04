Assembleia Legislativa participa do Google Cloud Next nos Estados Unidos

O diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Wellington Dalmaz, representará a instituição na edição de 2025 do Google Cloud Next, que ocorrerá entre os dias 9 e 11 de abril, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento anual reúne CEOs das principais organizações do mundo para discutir inovações em serviços de nuvem, inteligência artificial e segurança cibernética. A Assembleia Legislativa do Paraná é uma das poucas instituições públicas brasileiras convidadas para participar do encontro.

Durante o Google Cloud Next, Dalmaz discutirá os termos finais de uma parceria estratégica que está sendo formalizada entre a Assembleia Legislativa do Paraná, o Google e a Companhia de Tecnologia e Informação do Paraná (Celepar). O objetivo é incorporar ferramentas de inteligência artificial nos processos, atividades e serviços da Casa Legislativa. O termo de cooperação deverá ser assinado ainda em abril e prevê a implementação de pelo menos quatro soluções de inteligência artificial.

Entre as ferramentas previstas estão um assistente virtual (Chatbot) para interagir e fornecer suporte em atividades legislativas, uma ferramenta de busca para identificar similaridade de leis, uma plataforma de apoio para a elaboração de textos legislativos conforme as normas exigidas e uma ferramenta para agilizar a elaboração e revisão de pareceres técnicos e jurídicos.

Dalmaz destaca que uma das metas estabelecidas pela nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que assumiu neste ano, é avançar com soluções tecnológicas para otimizar os trabalhos da instituição. Ele acredita que a parceria com o Google representará uma inovação importante, trazendo benefícios diretos à transparência e eficiência da administração pública.

“Um dos principais pontos que será discutido na Google Cloud Next é a aplicação de inteligência artificial no serviço público. A Assembleia Legislativa vai estar lá para acompanhar as novidades e, principalmente, para finalizar as tratativas de uma parceria estratégica com o Google e a Celepar”, afirma Dalmaz. “A nova Mesa Executiva, presidida pelo deputado Alexandre Curi, determinou que buscássemos o que há de mais moderno no mundo corporativo para trazer mais eficiência à administração da Casa, modernizando o Legislativo paranaense e, consequentemente, garantindo um Estado mais produtivo e sensível às necessidades da população”, complementa.