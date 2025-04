Itaipu celebra um ano de programa de saúde mental para os empregados

A Itaipu Binacional comemorou nessa sexta-feira (4) o primeiro ano do Programa Saudavelmente, uma iniciativa lançada em abril de 2024 que tem como meta o cuidado com a saúde mental de seus colaboradores(as) e familiares. Com ações voltadas para prevenção, promoção da saúde e acolhimento psicossocial, o programa apresentou um balanço de atendimentos realizados durante esse período e anunciou como novidade a abertura de inscrições para escolha de “Embaixadores do Saudavelmente”.

O mapeamento de saúde mental realizado pelo programa teve 622 participantes; foram realizadas 25 palestras e ações presenciais, além de 73 reuniões entre a MentalClean (parceira da Itaipu na gestão do Programa Saudavelmente) e o Núcleo Técnico do Programa; treinamentos com mais de 100 líderes e mais de 70 profissionais da Saúde e RH e mais de 105 atendimentos via Canal 0800.

O diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, esteve presente na celebração e ressaltou o impacto positivo da iniciativa: "Sem nossos recursos humanos, a empresa não existe. Investir na saúde mental é fundamental para garantir que nossos colaboradores estejam bem física e emocionalmente", afirmou.

A psicóloga Vanessa Ramos Lima, gerente da Divisão de Seleção e Acompanhamento de RH e gestora do Programa Saudavelmente, destacou a importância do programa. “Desde o início, sabíamos que era um tema complexo e essencial, especialmente em uma empresa da dimensão de Itaipu. Hoje, temos um canal de apoio 24 horas por dia, sete dias por semana, que já atendeu mais de 105 pessoas diretamente e está disponível para todos os dependentes”.

Psicóloga Vanessa Ramos Lima, gerente da Divisão de Seleção e Acompanhamento de RH e gestora do Programa Saudavelmente. Foto: Ângela Marcon/Itaipu Binacional

Com um mapeamento inicial que revelou o estresse como principal desafio enfrentado pelos colaboradores — alinhado às estatísticas nacionais que apontam o Brasil como o país mais ansioso do mundo — o Programa Saudavelmente segue expandindo suas ações com foco na prevenção e promoção da saúde. "Queremos estimular hábitos saudáveis e o autocuidado para alcançar uma saúde plena", concluiu Vanessa Ramos Lima.

O programa abrange diversas frentes, como assessoria financeira, nutricional, jurídica e social, além do suporte emocional. Segundo Fátima Macedo, CEO da MentalClean e psicóloga do trabalho, o objetivo é oferecer um apoio integral aos colaboradores e suas famílias. “Esse cuidado vai além do ambiente corporativo, chegando às casas dos empregados e ajudando em questões como conflitos familiares, endividamento ou dificuldades escolares dos filhos”.

Psicólogos da MentalClean: Patrícia França, Fátima Macedo e Felipe Sitta da Silva.Foto: Ângela Marcon/Itaipu Binacional

Entre as ações realizadas estão oficinas abertas para empregados, como o workshop “Caixa de Primeiros Socorros Emocionais”, que teve ampla adesão. “As pessoas ainda têm uma questão de resistência ou falta de gestão de tempo para colocar em prática as ferramentas de autocuidado e gerenciamento de estresse. Isso tem aparecido muito nos treinamentos e workshops”, apontou o psicólogo especialista em saúde ocupacional e facilitador da MentalClean, Felipe Sitta da Silva.

Cláudio Henrique Cardoso Costa, gerente de operação da usina e subestações, destacou a importância do programa para a gestão interna: "Isso traz boas práticas que podemos aplicar aqui na Itaipu. A equipe se sente acolhida e mais confiante para expor problemas antes que evoluam para doenças graves”, explicou.