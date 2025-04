Após mais de uma década longe das quadras, equipe de vôlei de Japira volta às competições neste sábado

Depois de mais de dez anos afastada das competições oficiais, a equipe de vôlei de Japira está de volta às quadras. O retorno da cidade nos campeonatos acontecerá neste sábado (05) com a estreia da equipe na Liga da Amizade de Voleibol, marcando um novo capítulo na história do esporte municipal. A participação representa não apenas o resgate de uma tradição esportiva, mas também o empenho de atletas, técnicos e apoiadores que acreditam no potencial do time e no fortalecimento do voleibol local.

“Quando assumi a secretaria, percebi que o vôlei de nossa cidade precisava de mais oportunidades. Já tínhamos uma equipe treinando, mas que ainda não participava de competições. Lembrei dos anos em que Japira era destaque na modalidade e decidi que uma das minhas primeiras ações seria organizar a participação das nossas atletas em uma liga”, conta Fagner, secretário de Esportes de Japira.

A volta de Japira nas competições de Voleibol acontecerá na cidade de Quatiguá, onde a equipe do município estreará na Liga da Amizade contra a equipe da cidade de Ibaiti, nas categorias sub-13, 15 e 17, e, além de retornar após mais uma década longe das competições oficiais, o projeto do Departamento de Esportes do município vai levar cerca de 30 atletas para disputar a competição.

“Eu, como amante do esporte, estou muito ansioso pelo jogo das meninas. Ali temos muitas meninas que ainda não competiram só jogaram amistosos e sei o tanto que essas meninas devem estar ansiosas para jogar”, destacou o secretário de Esportes de Japira, Fagner dos Santos em entrevista com a reportagem da Folha.

Embora a equipe não seja mais a mesma, a última vez em que Japira teve uma equipe que a representasse em competições oficiais de Voleibol foi no ano de 2010, quando era uma das maiores equipes da região. No entanto, após esse período, o município ficou sem participar das competições na modalidade, e o vôlei começou a perder espaço na cidade.

Com isso, o secretário junto com sua equipe conseguiu reviver a modalidade do Voleibol no município e, no próximo sábado farão sua primeira participação em competições oficiais depois de 15 anos longe das quadras e campeonatos. Para ele, o sentimento de ver a cidade de volta na modalidade é uma sensação inexplicável.