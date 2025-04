Governo do Paraná discute parcerias com a Pastoral da Criança para fortalecer ações sociais

Na quarta-feira (2), a segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victoria, e o deputado Evandro Araújo se reuniram com o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Pastoral da Criança, Dom Frei Severino Clasen, também arcebispo de Maringá, no Palácio Iguaçu. O encontro teve como objetivo discutir as ações realizadas pela Pastoral da Criança e propor a ampliação das parcerias nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Continua após a publicidade

Durante a reunião, a deputada Maria Victoria destacou a importância de promover políticas públicas voltadas para a primeira infância e a saúde preventiva. "Estamos à disposição para promover políticas de atenção à primeira infância e à saúde preventiva, beneficiando as comunidades que mais precisam", afirmou a parlamentar.

O deputado Evandro Araújo, presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência (CRIA) da Assembleia Legislativa, ressaltou a necessidade de unir o poder público e a sociedade para proteger crianças e adolescentes. “Nesta reunião, que intermediamos com o governador e Dom Severino, avançamos no diálogo para fortalecer políticas públicas em parceria com a Pastoral da Criança, uma instituição que realiza um trabalho essencial nessa área”, disse Araújo.

Continua após a publicidade

Dom Frei Severino solicitou o apoio do Governo do Estado para fortalecer as ações da Pastoral, fundada em 1983 e que atualmente atende cerca de 14,5 mil crianças e mil gestantes, com o auxílio de líderes voluntários. O governador Ratinho Junior se comprometeu a ajudar, destacando a importância do trabalho da Pastoral, que complementa as ações do Estado na assistência social aos mais vulneráveis. Ele também mencionou a possibilidade de utilizar recursos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência (FIA/PR) para viabilizar a expansão da atuação da entidade.

O secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, afirmou que o Governo do Estado está disposto a colaborar na expansão das atividades da Pastoral da Criança no Paraná, por meio de diagnósticos e planos de trabalho em conjunto com órgãos estaduais de saúde, assistência social e família.

Além dos participantes mencionados, o encontro contou com a presença do secretário estadual de Comunicação, Cleber Mata; da coordenadora da Pastoral da Criança, Erica Santos; e do assessor de Comunicação da Cúria Metropolitana de Maringá, Everton Barbosa.