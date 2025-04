CNC, Fecomércio PR, Sesc, Senac e Sindicatos promovem a Semana S

O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro vai levar cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no país. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio PR, Sindicatos Empresariais, Sesc PR e Senac PR, entre os dias 10 e 18 de maio.

Continua após a publicidade

A Semana S vai promover um grande mutirão de cidadania em todo o país, oferecendo serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, jurídica, ação social, recreação, entre outras, em linha com os benefícios que o Sesc e o Senac levam diariamente para a população.

O conjunto de ações celebrará também os 80 anos da CNC. Serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos ramos do comércio, serviços e turismo.

Continua após a publicidade

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Semana S no Paraná

No Paraná estão previstas palestras, torneio de robótica, casamento coletivo, serviços das unidades móveis, festival gastronômico, feira de profissões e de empregos, aulas-show, passeios turísticos, práticas esportivas e show gratuito no Teatro Guaíra.

Para abrir a programação, em 33 unidades do Sesc e do Senac espalhadas pelo estado, no dia 10 de maio, será realizado o Sábado em Família Sesc/Senac. Será um dia voltado para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, que terão acesso à orientação nutricional, quick massage, ações de saúde e de qualidade de vida, alongamento, ginástica laboral, intervenções culturais, atividades esportivas, corte de cabelo, além de oficinas e workshops.

Nos quatro Restaurantes-escola e nos sete Cafés-escola do Senac PR pelo estado será realizado o Festival Gastronômico com produtos paranaenses. A ideia é promover a gastronomia regional e valorizar os produtos com registro de Indicação Geográfica (IG).

Para incentivar a atividade física de maneira regular, o Sesc lançará no dia 14 de maio o Dia do Desafio 2025 que será realizado no dia 28 de maio, nos 399 municípios do Paraná.

Reafirmando seu compromisso em promover o acesso do público a equipamentos culturais e a shows nacionais, o Sesc PR traz a Curitiba, no Teatro Guaíra, no dia 15 de maio, o músico Almir Sater.

O público de Curitiba e região metropolitana poderá ter acesso a todos os serviços do Sistema Fecomércio Sesc Senac em uma grande mostra que ocorrerá no Complexo IMAP, no Parque Barigui, nos dias 16 e 17 de maio.

Na sexta-feira (16), será realizado um painel sobre inovação com Martha Gabriel – um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação e, também, palestras sobre Inteligência Artificial e outra na área de saúde.

No sábado (17) a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios ligada à Fecomércio PR promove a palestra sobre inovação para o empreendedorismo. Mais de 100 alunos do Sesc e do Senac participam de um Torneio de Robótica e mostram como é possível aliar aprendizado prático e criatividade à tecnologia.

No sábado (17) e no domingo (18), no Salão Barigui e Salão Worktiba será realizado o Justiça no Bairro Sesc Cidadão – com atendimentos gratuitos à população de baixa renda, na área jurídica, com emissão de documentos, serviços de saúde, assistência social e lazer. No pátio interno do IMAP estão previstos mais de 600 atendimentos na Feira de Profissões, com área de relacionamento com cliente, educação e saúde e walking tour.

Além disso, oito unidades móveis de serviço do Sesc e do Senac estarão em exposição no estacionamento do complexo e o público poderá visitá-las e entender o seu funcionamento. Na unidade móvel do Senac Gestão e Informática haverá Feira de Empregos e workshop; na de Moda e Beleza, corte de cabelo e workshop; na de Pães e Confeitos, workshops de gastronomia; na carreta Sesc Arte Móvel, haverá programação cultural e de lazer, festival de ritmos e aulas de yoga; no BiblioSesc, contação de histórias e mediação de leituras; na unidade Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc, visitação e orientações de saúde; no caminhão Sesc Mesa Brasil, workshops. Também haverá quadra para atividades esportivas, recreação e passeio de balão cativo.

Para fechar a programação, no domingo (18), na LiggaArena, haverá a celebração do Casamento Coletivo, com a união de mais de 1.200 casais e presença de aproximadamente 16 mil convidados. A maquiagem e o penteado das noivas ficarão à cargo do Senac PR.

“Nos unimos a uma ação nacional da CNC para mostrarmos a força do Sistema Comércio em nosso Brasil. Fazemos um trabalho extraordinário, relevante e impactamos milhares de vidas, transformamos histórias, empresas, gerações”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana.

Acesse semana-s.portaldocomercio.org.br e confira a programação completa no Paraná e em todo o Brasil, além de detalhes sobre inscrições gratuitas.