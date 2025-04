Jovens aprendizes da Itaipu têm dia de música e arte com projeto AprenDIZ Poesia

Os jovens do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) da Itaipu Binacional tiveram, nesta terça-feira (1º), um dia de aprendizado e contato com as artes com a oficina AprenDIZ Poesia, conduzida pelo rapper Renan Inquérito. No total, 35 adolescentes participaram da oficina na parte da manhã e outros 35 no período da tarde, no auditório da Segurança Empresarial.

O objetivo da atividade é estimular o contato dos jovens com a arte e fazê-los refletir sobre temas como aprendizagem, trabalho, pressões externas, aceitação e o futuro. De acordo com o coordenador do PIIT, Vinícius Ortiz, neste dia, Renan Inquérito faz uma apresentação especial para os jovens aprendizes. No dia 24 de março, ele tinha conduzido a oficina na Guarda Mirim.

“O Renan conversa com os adolescentes, faz um relato da vida dele, compartilha as experiências de uma maneira que promove a fala, a poesia, o sonho, a rima. É mais um compartilhar de experiência, uma vivência nova, um artista que tem muita experiência, que tem muito trabalho com a juventude”, explica Ortiz.

No total, 70 jovens participaram da oficina. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Para Renan, o objetivo da conversa é se aproximar da vivência dos adolescentes, mostrando os desafios que ele teve em sua juventude, muitos compartilhados pelos jovens do PIIT. “Eu vejo esses jovens aqui e acho muito legal a oportunidade que eles estão tendo com este programa. Quero dizer para eles que isso é só o começo. E que eles vão ter vários caminhos na vida deles”, afirmou.

A técnica de Renan é contar a história, não como um coach com uma palestra motivacional, mas na forma de bate papo e muita música. “Eu tento usar o hip hop como uma ferramenta pedagógica, falando da realidade em uma forma artística e poética, para acessar os jovens com alguns exemplos. Porque quando eles se enxergam naquilo que eles estão aprendendo, a aprendizagem fica muito mais significativa”, concluiu.

Durante a oficina, foi apresentado um minidocumentário sobre o PIIT, que pode ser visto no Canal do Youtube do programa: www.youtube.com/watch?v=HwGaDIyv4x0.