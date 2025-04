Itaipu e Corpo de Bombeiros do Paraná realizam treinamento de resgate na usina

Ao todo, 35 militares participaram do exercício, que foi conduzido pela equipe do GOST. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

As mudanças climáticas têm intensificado eventos extremos, como enchentes, que frequentemente resultam em emergências. Durante essas ocorrências, infelizmente tornou-se comum ver pessoas presas em seus carros, sendo levados pela força das águas. Nessas circunstâncias, o trabalho dos bombeiros torna-se crucial. Com rapidez e eficiência, eles se mobilizam para o resgate, utilizando equipamentos especializados e técnicas de salvamento.

A Itaipu Binacional sediou, na sexta-feira (28), um treinamento de salvamento em águas rápidas, realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros do Paraná e da equipe de bombeiros brasileiros da empresa. A ação teve como objetivo preparar os socorristas para ocorrências como enchentes e “cabeças d'água” em áreas urbanas e litorâneas do estado e foi feita em um trecho do Canal da Piracema (corredor ecológico de 10,3 km de extensão localizado nas dependências da usina de Itaipu), na pista de treinamento da canoagem slalom. As atividades ocorreram no local durante toda a semana.

O subcomandante do Grupamento de Operações de Socorro Tático (GOST), capitão Eduardo Niederheitmann Hunzicker, que veio de Curitiba para acompanhar a atividade, explicou a dinâmica do treinamento. Para simular uma situação real, um veículo foi posicionado dentro do Canal da Piracema, com o fluxo de água controlado para simular o alagamento e o isolamento de uma vítima. "Isso nos permitiu realizar todo o treinamento de resgate em segurança", detalhou Hunzicker.

Ao todo, 35 militares participaram do exercício, que foi conduzido pela equipe do GOST e envolveu integrantes da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros de todo o estado.

A escolha do Canal como local do treinamento foi estratégica, conforme explicou o subcomandante. "O Canal da Piracema oferece um cenário ideal para o treinamento, permitindo o controle preciso do fluxo de água. Podemos fechar a barragem, adicionar obstáculos e ajustar o volume de água conforme necessário, garantindo condições perfeitas para a prática”, explicou.

Treinamento contou com simulado de veículo nas águas. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Nos dias anteriores ao simulado com o veículo, as equipes realizaram treinamento de remo e de resgate em águas rápidas, incluindo descidas de corredeira com botes de rafting. O veículo utilizado na simulação era um Fiat Palio, escolhido de forma aleatória a partir de doações para o treinamento.

O bombeiro da Itaipu Thiago Salvalágio Brandão, que participou do treinamento, destacou a diferença desse exercício em relação a outras experiências. "Esse foi o primeiro treinamento específico neste canal. Já participei de treinamentos em rios, mas foram bem mais tranquilos do que este. Aqui, a correnteza é muito mais rápida." Apesar do desafio, Brandão se sentiu mais preparado após a instrução: "Aprendemos muito durante o curso. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar está de parabéns pela excelente instrução que nos proporcionou. Eles nos ensinaram todas as técnicas, que estão sempre evoluindo”.

Johnny Gonçalves Reich, bombeiro da Itaipu há sete anos, comentou que um dos principais aprendizados da atividade foi a importância de realizar um briefing (um resumo da situação). Chegar ao local, avaliar rapidamente a situação e garantir que cada membro da equipe saiba seu papel no resgate é fundamental. Isso inclui a correta utilização dos equipamentos, a escolha dos dispositivos adequados para o resgate e a definição clara das funções de cada um na equipe. Além disso, a comunicação é um grande desafio. "Muitas vezes, você tem o equipamento, mas não sabe como usá-lo, o que pode ser complicado. Portanto, a comunicação e a prática são fundamentais", comentou Reich.

Sempre prontos para salvar vidas

O coordenador do Corpo de Bombeiros da Itaipu (margem esquerda), Márcio Rodrigo Marqueto Maurício, destacou a importância do treinamento. "Praticamos técnicas que raramente usamos no dia a dia. Felizmente, calamidades não acontecem todos os dias, mas precisamos estar preparados. Essa união e treinamento com os bombeiros do Paraná fortalecem nosso trabalho na Itaipu e o serviço que oferecemos à sociedade."

Coordenador do Corpo de Bombeiros da Itaipu (margem esquerda), Márcio Rodrigo Marqueto Maurício. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Ele finalizou reforçando a missão do Corpo de Bombeiros. "A máxima do Corpo de Bombeiros é estar sempre pronto a salvar vidas e patrimônio. E para estarmos sempre prontos, temos que treinar diariamente, acreditando que não vamos ter emergências, mas entendendo que isso é possível de acontecer”, completou Marqueto.

Angel Cardoso Sanches, um dos treinadores da equipe de canoagem do Projeto Meninos do Lago, que utiliza o Canal da Piracema para a atividade, participou do simulado no papel de vítima. "Hoje de manhã, entrei no carro e senti o desespero da água vindo. Foi uma experiência muito intensa, apesar de tudo estar controlado, com muitos bombeiros presentes”, explicou.

Participaram do treinamento representantes do 9º Batalhão de Bombeiro Militar de Foz do Iguaçu, Major Marco Antônio Ferreira Pereira e Sargento Paulo Cesar Bonet, além dos bombeiros da Itaipu Johnny da Silva Reis e Tiago Salvalaje Brandão.