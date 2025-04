Presidente da Assembleia Legislativa participa de seminário do TCE para novos prefeitos

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE) realizou, nesta quinta-feira (27), em Campo Mourão, mais uma edição do seminário "Início de Mandato - Desafios e Responsabilidades: Preparação para a Abertura de Exercício e Prestação de Contas Eficiente". O evento reuniu novos gestores municipais da região e teve como objetivo orientar sobre a correta gestão dos recursos públicos.

Continua após a publicidade

Durante o seminário, o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, destacou a importância da colaboração entre o TCE e o Poder Legislativo para uma administração pública mais eficiente e transparente. Curi lembrou que, como resultado dessa parceria, a Assembleia recebeu o Selo Diamante de Transparência, uma premiação concedida pela Associação de Tribunais de Contas do Brasil. O selo é uma das mais altas honrarias para órgãos públicos em termos de transparência.

O deputado também enfatizou que o papel do Tribunal de Contas vai além da fiscalização e punição, apontando a relevância da orientação prestada aos gestores municipais. “A cooperação com o TCE é fundamental para evitar problemas e questionamentos futuros na gestão pública, especialmente quando se trata de contratos e convênios”, afirmou Curi. Ele reforçou a importância de os novos gestores adotarem tecnologias e inovações, mas sempre respeitando as normas e procedimentos legais.

Continua após a publicidade

O presidente do TCE-PR, conselheiro Ivens Linhares, também participou do evento e alertou os gestores para os cuidados necessários no início do mandato. Linhares explicou que o TCE passou a avaliar, não apenas as questões formais das contas, mas também os resultados das políticas públicas aplicadas nos municípios, por meio do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov).

O conselheiro Augustinho Zucchi, presente no evento, destacou a relevância das ações de orientação do Tribunal de Contas no Interior do Estado. Segundo Zucchi, encontros presenciais são essenciais para a troca de informações, permitindo que os gestores tirem dúvidas e tenham um acompanhamento mais próximo da Corte. A iniciativa busca fortalecer a relação entre o TCE e os gestores públicos, promovendo a boa aplicação dos recursos públicos em todo o Paraná.