Itaipu sedia reunião interinstitucional para elaboração do Relatório Nacional Voluntário

Nessa terça-feira (25), o escritório da Itaipu Binacional em Brasília (DF) sediou uma reunião interinstitucional para a elaboração do Relatório Nacional Voluntário (RNV) de 2026. O encontro reforçou o compromisso do Governo Federal com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Brasil, que já apresentou seu RNV em 2024, se prepara para mais uma entrega na sede da ONU, reafirmando seu engajamento com a promoção da justiça social, da sustentabilidade e da transparência na implementação dos ODS.

“A Itaipu está à disposição para colaborar com o Governo Federal e as instituições envolvidas na construção do RNV, contribuindo com sua experiência na localização dos ODS para integrar ações, identificar sinergias e fortalecer as estratégias territoriais de desenvolvimento sustentável”, declarou a chefe do escritório da Itaipu em Brasília, Lígia Soares.

A construção do RNV 2026 é liderada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e conta com a atuação coordenada de um grupo técnico especializado, composto por todos os ministérios e por representantes de diversas instituições estratégicas, incluindo a Itaipu Binacional. Estiveram presentes na reunião, representantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O objetivo do grupo é garantir uma abordagem integrada e qualificada na produção do relatório, articulando dados, metodologias e as experiências de cada instituição.

Durante a reunião, foram debatidas as diretrizes que nortearão a estruturação do novo relatório. Os participantes discutiram a definição da metodologia a ser utilizada, o processo de consulta à sociedade civil, a qualificação dos indicadores de acompanhamento e a forma de integrar os diversos dados disponíveis. Um ponto de destaque foi a discussão sobre a harmonização entre o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal e os ODS, com uma atenção especial à comunicação acessível e ao uso de recursos visuais, como infográficos, para facilitar a compreensão das informações.

O coordenador científico da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Romulo Paes de Sousa, destacou que a característica mais marcante do encontro é o registro da retomada das políticas sustentáveis no Governo Federal. “Não tem sido um processo simples ou isento de contradições e desafios. Contudo, é um esforço honesto, participativo e com excelentes resultados para indicar ao mundo que é possível realizar um desenvolvimento efetivamente sustentável”, explicou.

A Itaipu Binacional, que já integrou o grupo técnico responsável pelo RNV 2024, reafirmou seu papel na construção do relatório de 2026. A empresa tem compartilhado sua expertise na implementação dos ODS em seu território de atuação prioritária, com foco nos Objetivos 6 (Água Potável e Saneamento), 7 (Energia Limpa e Acessível) e 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima). A atuação da Itaipu se destaca por um modelo de governança participativa e pela implementação de ações territoriais que promovem a articulação entre governos locais, a sociedade civil organizada e instituições de pesquisa.