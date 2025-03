Assembleia Legislativa do Paraná comemora anviersário de Curitiba com Sessão Solene

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta quarta-feira (26), uma sessão solene para comemorar os 332 anos de Curitiba. O evento foi proposto pelo deputado estadual Ney Leprevost (União) e contou com a participação de diversas autoridades e cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento da capital paranaense.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), destacou a importância da homenagem às pessoas que ajudaram Curitiba a se tornar um exemplo para o Brasil e para o mundo. "Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, a mais sustentável do Brasil e com um sistema viário admirado internacionalmente. A Assembleia presta essa homenagem aos curitibanos e a todos que contribuíram para o crescimento da cidade", afirmou Curi.

Ney Leprevost, autor da homenagem, ressaltou que o evento é uma tradição anual, com o objetivo de reconhecer as pessoas que, ao longo da história, desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento social, econômico, industrial e comercial de Curitiba. "Hoje homenageamos trabalhadores, bombeiros, policiais, empresários e profissionais de diversas áreas. São 332 homenagens que representam todos os cidadãos que ajudam a construir Curitiba todos os dias", afirmou Leprevost.

O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (PL), também participou da sessão. Martins, que chegou à cidade há 25 anos, compartilhou sua experiência pessoal de pertencimento e gratidão à cidade. "Hoje tenho a responsabilidade de administrar Curitiba e, através disso, retribuir tudo o que a cidade fez por mim e por tantas outras pessoas", declarou Martins, que representou o prefeito Eduardo Pimentel (PSD).

Diversas personalidades foram homenageadas durante a cerimônia, incluindo o empresário e ex-deputado federal Wilson Picler, a presidente do Conselho Regional de Nutrição, Deise Vergina Batista, e o empresário Pedro Joanir Zonta. Todos expressaram seu orgulho e agradecimento pelo reconhecimento recebido.

O evento também contou com a presença de autoridades como os desembargadores Telmo Cherem, José Rodrigues e Celso Mainardi, a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, e o padre José Aparecido Pinto, entre outros. A sessão solene reafirma o compromisso da Assembleia Legislativa com a valorização de todos que contribuem para o crescimento de Curitiba.