Ratinho Junior venceria Lula em 2º turno, aponta pesquisa

O governador Ratinho Junior (PSD) bateria o presidente Lula (PT) num eventual segundo turno em 2026, de acordo com uma pesquisa da Futura/Aepx divulgada nesta quinta-feira (27). Ele teria 40,6% dos votos, contra 37,2% do petista. Outros 20,5% dos eleitores votariam branco/nulo.

A pesquisa sai um dia depois do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, lançar Ratinho Junior como nome do partido para a corrida. “O Ratinho é inquestionavelmente uma das pessoas mais bem preparadas do país. Faz um trabalho à frente do governo do Paraná que nenhum governador ao longo da história do Paraná fez. Essa é a razão de o PSD abraçá-lo como liderança nacional”, disse Kassab.

Cenários de 1º turno

A pesquisa também testou diversos cenários de primeiro turno, que indicam que Ratinho Junior é um dos governadores que mais têm chances de entrar na disputa Lula x Bolsonaro. No cenário com todos concorrendo, apesar da inelegibilidade do ex-presidente, Jair Bolsonaro teria 41,9%, Lula, 31,7%, e Ratinho Junior já aparece com 6,7%. Ronaldo Caiado tem 6%.

No cenário com Michele Bolsonaro na disputa, a ex-primeira-dama teria 35,3% da preferência, contra 29,9% de Lula. Ratinho Junior cresce para 12,4%. Sem nenhum Bolsonaro, mas com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entre os nomes, Ratinho Junior cresce para 15,1% na preferência dos eleitores e também é o terceiro mais bem cotado para o Palácio do Planalto.

Nos cenários com Geraldo Alckmin na disputa como representante do governo petista, Ratinho Junior chega a 16% das intenções de voto em um cenário em que o atual vice-presidente pontua com 26% e Tarcísio de Freitas com 24,6%. Ronaldo Caiado aparece com 9,8%.

Metodologia

A Futura Inteligência ouviu 1.000 pessoas, por entrevista telefônica, entre os dias 19 e 22 de março. O índice de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Fonte original DCMAIS.