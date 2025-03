Gestores da Itaipu participam de oficina de liderança inclusiva

Fotos do evento. Crédito: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional.

Mais de cem gestores da Itaipu Binacional participaram, no último dia 19, de uma oficina sobre liderança inclusiva, ministrada pela consultoria Diversitera, contratada pelo Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão (GRDI).

O evento foi aberto pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri, que destacou a importância do tema para o fortalecimento da cultura empresarial. Segundo ele, a inclusão tem impacto positivo no clima organizacional e é responsabilidade de todos fazer com que ela se desenvolva na empresa.

A consultoria Diversitera fez uma apresentação técnica, tratando de diversos assuntos, como vieses inconscientes, a importância da diversidade para a construção de equipes inovadoras, produtivas, bem como para a segurança psicológica de colaboradores.

Atuaram como facilitadores Marcus Kerekes, cofundador e CEO da Diversitera, cadeirante há 25 anos, que foi gestor de Marketing e Tecnologia por mais de 15 anos, tendo ocupado cargos de liderança em empresas como Dupont, Dow e Microsoft; Ana Hining, head de Projetos e Treinamentos, psicóloga e mestre em Psicologia Social; e Maurício Nisiyama, cofundador da consultoria e que desenvolveu parte da carreira na indústria química como executivo de Marketing na Dow, ANGUS Chemical e Rhodia Solvay.

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Rocha, encerrou o evento observando a necessidade de compreender as pautas de inclusão como questões que vão além de ideologias partidárias. Ele ressaltou também a importância do letramento e da difusão de informações para garantir um conhecimento básico que permita, ao menos, iniciar um debate sobre o tema.