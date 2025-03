Sessão Solene na Assembleia Legislativa comemora os 332 anos de Curitiba

Alusivo ao aniversário de 332 anos de Curitiba, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu nesta quarta-feira (26), no Plenário, uma sessão solene em comemoração à data. O proponente da homenagem à capital paranaense foi o deputado estadual Ney Leprevost (União).

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), disse que a sessão solene homenageou aquelas pessoas que de forma direta ou indireta contribuíram para o crescimento de Curitiba, que é o exemplo do Brasil.

“Hoje é a cidade mais inteligente do mundo, a cidade mais sustentável do Brasil e com o nosso sistema viário sendo um exemplo para o mundo. Curitiba está vivendo seu melhor momento e a Assembleia do Paraná, de forma muito justa, presta uma homenagem aos curitibanos, àqueles que vieram também do interior do estado do Paraná pra tentar sorte na vida aqui na capital e ajudaram no desenvolvimento dessa cidade maravilhosa”.

Leprevost destacou que todos os anos organiza este evento, que já virou uma tradição, principalmente porque não homenageia a cidade, mas sim as pessoas que fazem a cidade ser o que ela é. “As pessoas que ao longo da história contribuíram paro desenvolvimento social, econômico, industrial, e comercial da cidade. Hoje aqui temos lideranças de todo os segmentos da sociedade, trabalhadores, bombeiros, policiais, agentes da limpeza pública, empresários, comerciantes, dentistas, médicos, advogados e os mais variados setores, representando todos os cidadãos. São 332 homenagens. Sintam-se todos honrados e homenageados, pois todos nós ajudamos a construir Curitiba todos os dias”.

O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (PL), contou que chegou a Curitiba com 18 anos, há 25 anos, e construiu boa parte de sua história aqui e tem a sensação de pertencimento na capital paranaense. “Hoje estou numa posição que é de administrar a cidade, e essa responsabilidade é uma forma de demonstrar uma gratidão, uma retribuição à cidade por tudo aquilo que ela já fez por mim e por tantos outros”, declarou. Martins representou o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) no evento.

Participações

Diversas autoridades participaram do evento. Dentre elas o desembargador Telmo Cherem; o desembargador José Rodrigues; desembargador Celso Mainardi; Claudia Silvano, diretora do Procon-PR; o padre José Aparecido Pinto e o deputado estadual Tito Barrichello (União).

Homenageados

Um dos homenageados da noite foi o empresário da educação e ex-deputado federal Wilson Picler, disse ser uma alegria muito grande participar do evento. “Curitiba é uma cidade muito acolhedora. Nos sentimos muito honrados e felizes por estarmos aqui todos juntos comemorando este momento”, disse.

Deise Vergina Batista, presidente do Conselho Regional de Nutrição, foi uma das homenageadas. Ela ficou muito feliz pelo reconhecimento. “Sentimento de felicidade, porque é uma contribuição, é o reconhecimento do trabalho como profissional e também por estar presidindo o Conselho Regional de Nutrição. Estou muito honrada com isso e agradeço a Assembleia Legislativa por essa oportunidade”.

Pedro Joanir Zonta, empresário do ramo de supermercados no Paraná, disse que foi uma grande honra receber esse reconhecimento da Assembleia. “Eu vejo isso como um reconhecimento, né? Pelo trabalho feito pela população paranaense durante esses cinquenta anos. Massageia o ego receber uma homenagem tão importante aqui hoje na Assembleia Legislativa do Paraná”.