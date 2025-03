Itaipu Binacional apresenta à Assembleia resultados de gestão e novos investimentos

Na terça-feira (25), a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, para dois eventos. Pela manhã, Verri apresentou um balanço de sua gestão nos últimos dois anos à frente da empresa binacional. À tarde, no Grande Expediente da sessão plenária, ele detalhou as ações realizadas pela usina aos parlamentares.

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que propôs o evento, destacou que a data coincidiu com o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. “Nada melhor do que trazer a Itaipu, que tanto luta para preservar a água potável e cuidar do meio ambiente”, afirmou. O diretor-presidente da Itaipu mencionou os principais projetos realizados nos últimos dois anos, como o programa Itaipu Mais Energia, que investiu R$ 931,5 milhões em 434 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul. Os recursos foram aplicados em manejo de água e solo, saneamento, energia renovável, além de obras sociais e de infraestrutura. A usina recuperou 9 mil nascentes e construiu 1.448 km de estradas, entre outras iniciativas.

Verri também destacou avanços em sustentabilidade, como a criação de 65 Unidades de Valorização dos Recicláveis (UVRs), que geraram 2.301 empregos e permitiram a reciclagem de 5 toneladas de materiais por mês. Outras ações incluem a implementação de 534 biodigestores e a aquisição de caminhões e trituradores de galhos. A usina também firmou um acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) para a compra de 3 mil hectares de terras no Oeste do Paraná, com um investimento de R$ 240 milhões.

Durante a sessão, foram mencionados investimentos como o bônus da Itaipu, que destinou R$ 1,3 bilhão para baratear a conta de luz, beneficiando 97% da população brasileira com um desconto de até R$ 49. O diretor-presidente ainda apresentou projetos de capacitação e ações em saúde, como a implementação do PET Scan em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado.

Além de parlamentares, participaram do evento prefeitos e lideranças municipais. No Grande Expediente, Verri anunciou novos investimentos, incluindo R$ 400 milhões destinados a sindicatos rurais e APAEs, além de um acordo com a Receita Federal para repasse de mercadorias apreendidas para instituições beneficentes.