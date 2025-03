Bancada Feminina recebe Defensoria Pública para apresentação do Projeto AMPARA

A Bancada Feminina da Assembleia Legislativa do Paraná recebeu, nesta terça-feira (25), a defensora pública Helena Grassi Fontana para a apresentação do Projeto AMPARA, uma iniciativa da Defensoria Pública do Paraná voltada à ampliação e fortalecimento do atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar em todo o Estado.

Durante a reunião, as deputadas manifestaram total apoio à iniciativa, destacando a importância do projeto para a proteção e acolhimento das mulheres paranaenses. Participaram do encontro a líder da Bancada Feminina, deputada Mabel Canto (PSDB), e as deputadas Cristina Silvestri (PP), Maria Victoria (PP), Luciana Rafagnin (PT), Marli Paulino (SD), Cantora Mara Lima (Republicanos) e Márcia Huçulak (PSD).

A líder da Bancada Feminina, deputada Mabel Canto, parabenizou o projeto e explicou que o AMPARA também vai ajudar as mulheres a conseguirem a medida protetiva de urgência, para serem beneficiárias do programa Programa Recomeço, Auxílio Social Mulher Paranaense, que dá suporte financeiro às mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente àquelas que, por conta da violência, são obrigadas a deixar seus lares.

O lançamento oficial do Projeto AMPARA está marcado para o dia 31 de março.