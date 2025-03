Polícia deflagra operação contra quadrilha que movimentou mais de R$ 14 milhões

Uma megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada na manhã desta terça-feira (25) em municípios da região do Norte Pioneiro. O alvo foi um esquema criminoso ligado ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito que movimentou mais de R$ 14 milhões no intervalo de um ano.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação foi um trabalho conjunto entre PM, Polícia Civil e Ministério Público, com ações nas cidades de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Londrina, Ibiporã, Bandeirantes e Alvorada do Sul. Como resultado, foram apreendidos três automóveis, oito motocicletas, quase um quilo de maconha, 150 gramas de cocaína, um revólver calibre 38, seis munições, cinco balanças, 26 aparelhos celulares e dez pessoas foram presas.

Megaoperação resultou na apreensão de drogas, veículos e na prisão de 10 pessoas. Foto: 2º BPM

Conforme as investigações, o líder do esquema já está preso, sendo o grupo comandado por sua esposa que utilizada de terceiros para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Também foram identificados dois laranjas e um indivíduo apontado como fornecedor de drogas para o grupo. As investigações também revelaram que entre 2023 e 2024 o grupo movimentou R$ 14,2 milhões, sendo que R$ 4,9 milhões estavam diretamente ligados ao tráfico de drogas.

O alvo foi um esquema criminoso ligado ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Foto: 2º BPM

Ainda segundo a Polícia Militar, as investigações seguem em andamento para apurar se há envolvimento de mais suspeitos.