Com apoio da Itaipu, hospital de Sidrolândia (MS) aumenta capacidade de atendimento

O Hospital Elmíria Silvéria Barbosa, de Sidrolândia (MS), passa por uma série de reformas ao longo deste ano. A expectativa é concluir as obras até janeiro de 2026. O principal ganho está em passar a ser um hospital de alta complexidade, com a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O investimento de R$ 8,5 milhões é do programa Itaipu Mais que Energia, que atua em todo o Paraná e em 35 municípios do sul do Mato Grosso do Sul, em linha com as políticas públicas do Governo Federal.

Conforme explica a gestora do contrato pelo hospital, Rosângela Zanetti Martins Freitas, com o investimento, a expectativa é aumentar em 30% os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 20% dos atendimentos particulares. Em 2024, o hospital registrou uma média mensal de oito mil atendimentos pelo SUS e de 700 particulares. Por mês, são registradas 133 transferências para hospitais na capital, Campo Grande.

“Mais do que aumentar a capacidade de atendimento, a reforma também deverá tornar o ambiente mais agradável para pacientes e profissionais; melhorar o aproveitamento do espaço; contribuir com uma recuperação mais rápida dos pacientes; e reduzir a necessidade de transferência”, afirmou Rosângela.

Fundado em 1956, o hospital é uma instituição sem fins lucrativos, sendo a única opção para atendimento hospitalar no município, que tem 56 mil habitantes, incluindo 29 assentamentos e sete aldeias indígenas. Moradores de municípios e distritos vizinhos também buscam a instituição para atendimentos de baixa e média complexidade e para cirurgias eletivas por meio do Programa Mais Saúde, Menos Fila.

De acordo com a secretária de saúde de Sidrolândia, Vanessa Prado, a reforma e ampliação vêm ao encontro da proposta do município de ampliar os atendimentos naquela cidade na baixa e média complexidade e, especialmente, começar a atender na alta complexidade. Isso deverá contribuir para desafogar os hospitais da capital, principalmente a partir da instalação da nova UTI, com 10 leitos, setor antes inexistente no hospital.

Para a diretora técnica, Daniela dos Santos, a modernização e ampliação resultarão em um atendimento mais humanizado e eficiente. A ideia é, também, ampliar a equipe, reforçando o quadro de médicos, enfermeiros e especialistas, e investir em novos equipamentos laboratoriais e de imagem, para fortalecer os processos de diagnóstico.

“Essa expansão reforçará o compromisso do hospital com a qualidade na saúde, garantindo que, no futuro próximo, cada cidadão tenha acesso a um atendimento mais estruturado, seguro e de excelência. Estamos construindo um novo capítulo para a saúde da nossa cidade, com mais recursos, tecnologia e capacidade assistencial, sempre pensando no bem-estar da nossa população", garantiu Daniela.

Com o investimento, Itaipu dá uma contribuição direta para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3), Saúde e Bem-estar, na área de atuação da empresa. As melhorias no hospital se somam a outros investimentos na região, como água e saneamento, que também contribuem para a saúde e qualidade de vida.