Assembleia promove sessão solene para celebrar o aniversário de Curitiba

Nesta quarta-feira (26), a Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma sessão solene para comemorar o aniversário de 332 anos de Curitiba, celebrado no dia 29 de março. A sessão, que acontecerá às 18h30 no Plenário da Assembleia, foi proposta pelo deputado Ney Leprevost (União) e contará com a presença de diversas autoridades, líderes comunitários, religiosos, empresários, comerciantes, profissionais liberais, voluntários e trabalhadores, representando a população da capital paranaense.

Durante a solenidade, serão homenageadas 332 pessoas de diferentes áreas, como forma de reconhecimento às contribuições de cada um para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Curitiba. O evento busca valorizar os cidadãos que desempenham papéis importantes na construção de uma cidade mais próspera e solidária.

Em sua declaração, o deputado Ney Leprevost ressaltou a importância de Curitiba como uma cidade acolhedora e destacada pela união de seus moradores. "Curitiba é a terra de todas as gentes. Nossa cidade nunca pode perder suas melhores características, que são o respeito e a solidariedade entre as pessoas", afirmou o parlamentar.

A sessão solene, que ocorrerá na Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº, será uma oportunidade para refletir sobre a história da cidade e reconhecer aqueles que, com seu trabalho e dedicação, ajudam a transformar Curitiba em uma cidade referência no Brasil e no mundo. A cerimônia é aberta a todos os interessados.