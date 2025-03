Audiência na Assembleia discute primeiros resultados dos pedágios no Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta segunda-feira (24), no Auditório Legislativo, a audiência pública “Primeiro ano dos pedágios: resultados, desdobramentos e perspectivas”. O evento, promovido pelo deputado estadual Fabio Oliveira (Podemos), reuniu representantes dos governos estadual e federal, além de entidades de classe e sociedade civil.

O deputado Fabio Oliveira destacou a importância de monitorar os resultados da nova concessão de pedágios, enfatizando que o Paraná não pode esquecer da má experiência com o antigo sistema, que esteve marcado por corrupção e falhas na execução de obras. “Estamos dando essa oportunidade para que as concessionárias apresentem os resultados do primeiro ano e, como parlamentar, é nosso papel fiscalizar o andamento das obras”, afirmou o deputado.

Orlei Damazio, coordenador da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) na região Sul, apresentou o acompanhamento da fiscalização das concessionárias. De acordo com Damazio, o primeiro ano foi de trabalho intenso, com várias fiscalizações realizadas ao longo do período, e já há uma perspectiva de avanços, como a recuperação dos ativos existentes e a aprovação de novos projetos. Ele mencionou que o início das obras está previsto para o próximo ano, com entregas previstas para o final do terceiro ano de concessão.

Durante a audiência, representantes das concessionárias apresentaram os resultados das obras realizadas. Sergio Santillan, diretor-presidente da Via Araucária, destacou as reformas no atendimento ao usuário e a recuperação de rodovias. Segundo ele, a segunda fase das obras, que inclui as duplicações, começará já em maio de 2025. Marcos Moreira, diretor-presidente do Grupo EPR, ressaltou os desafios enfrentados, como a necessidade de atender aos parâmetros do contrato em um curto período de tempo.

Usuários das rodovias também expressaram suas preocupações durante a audiência. Danilo Chulik, representante do Grupo BR-277, mencionou o caos no trânsito, especialmente na serra do mar, e pediu que as obras sejam realizadas no período noturno para minimizar os transtornos. Por sua vez, Altevir dos Santos, representante da associação Serra do Mar de São José dos Pinhais, relatou o isolamento da região e a falta de serviços básicos, como saúde e comércio, nas proximidades das praças de pedágio. O deputado Fabio Oliveira se comprometeu a mediar soluções junto às concessionárias.