Programa da Itaipu capacita mais de 700 servidores dos municípios da Amunorpi

O Programa AMP-Itaipu 4.0, realizado pela Itaipu Binacional, capacitou 749 servidores da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), fazendo parte de um total de 18.696 servidores formados em todo o Paraná. O programa, que investiu R$ 48 milhões, ofereceu quatro cursos de pós-graduação nas áreas de autismo, licitação e contratos (Lei 14.133/2021), alfabetização e letramento, e gestão de esporte e lazer. A iniciativa recebeu 35 mil inscrições e disponibilizou vagas em formatos de ensino a distância (EAD) e presencial.

Em todo o estado, os cursos formaram um total de 10.921 alunos na área de autismo, 4.248 na formação de licitação e contratos, 2.312 em alfabetização e letramento e 1.215 em gestão de esporte e lazer. O programa teve duas formaturas: a primeira, em Curitiba, no dia 17 de dezembro de 2023, com 500 alunos, e a segunda, em Cascavel, realizada no dia 27 de março de 2024.

A distribuição da formação foi ampla, abrangendo diversas regiões do Paraná. A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) foi a região com o maior número de formados, com 2.657 alunos. Outras regiões também apresentaram números significativos, como a Associação dos Municípios do Sudeste do Paraná (Amsop) com 1.694 alunos e a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amocentro) com 593 alunos. A Associação dos Municípios da Região de Curitiba (AMCG) teve 859 alunos formados, enquanto a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amerios) formou 527 alunos.

Além das regiões já mencionadas, outras localidades como Amsulep, Amsulpar, Amunop, Amunorpi e Assomec também participaram do programa, garantindo a formação de milhares de servidores. Com a conclusão do curso, os participantes ampliaram seus conhecimentos em áreas essenciais para a gestão pública e o atendimento à população.