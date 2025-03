Agenda da Assembleia nesta semana debate transporte, saúde e meio ambiente

Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) debaterá uma série de temas importantes, abrangendo áreas como transporte, saúde, meio ambiente e homenagens a personalidades. Entre os destaques está a análise dos primeiros resultados das novas concessões de pedágio no estado, com uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura. O evento ocorrerá na segunda-feira (24), às 9h, no Auditório Legislativo, e contará com autoridades, representantes de concessionárias e da sociedade civil. O debate sobre os efeitos dos novos contratos, que começaram a cobrar tarifas nos lotes 1 e 2 no último ano, será uma oportunidade para avaliar os desdobramentos dessas mudanças.

Ainda na segunda-feira (24), o Dia Mundial e Estadual da Síndrome de Down será lembrado com dois eventos, um no Espaço Cultural às 14h e outro no Grande Expediente às 14h30. A data, reconhecida pela ONU e instituída em 2021 no Paraná, visa promover a inclusão e a conscientização sobre a trissomia do 21º cromossomo. No mesmo dia, o deputado Paulo Gomes (PP) entregará os primeiros exemplares do Código de Defesa do Consumidor Paranaense, um marco histórico para as leis que regulam as relações de consumo no estado.

O Dia da Água também será tema de debates na ALEP. Na terça-feira (25), a Liderança da Oposição promoverá uma audiência pública às 9h para discutir os investimentos socioambientais da Itaipu Binacional, como a revitalização de matas ciliares e a promoção de soluções sustentáveis. Às 14h30, o presidente da Itaipu, Enio Verri, abordará a importância da data e seus impactos na geração de energia. No mesmo dia, às 18h, será celebrada a sessão solene pelos 39 anos da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa).

A terça-feira também marca o aniversário de Curitiba, com uma solenidade às 18h30, promovida pelo deputado Ney Leprevost (União), em homenagem a pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Na quinta-feira (27), a ALEP celebrará os 30 anos do Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Paraná, com uma sessão proposta pelo deputado Professor Lemos (PT). Além disso, o plenário discutirá diversos projetos de lei, incluindo o PL 460/2024, que trata das doenças do sono, e a Lei 125/2023, sobre padrões nutricionais em escolas.