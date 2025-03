Assembleia anuncia investimentos em Telêmaco Borba e região

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta quinta-feira (20), a 20ª edição da Assembleia Itinerante. Desta vez, a sessão especial foi realizada em Telêmaco Borba, na VI ExpoTelêmaco. Homenagens a personalidades foram realizadas, reivindicações foram entregues aos parlamentares e promessas foram cumpridas. O presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), anunciou o atendimento de diversas demandas solicitadas pela população de Telêmaco Borba e região, como a construção do IML, Delegacia Cidadã, trincheiras, colégios e outros.

Alexandre Curi fez o anúncio do atendimento de diversas demandas solicitadas na primeira edição da Itinerante em Telêmaco, realizada em 2024. “Vim aqui também prestar contas. A resposta veio rápida. Encaminhamos as demandas e fomos atendimentos. O Governo do Paraná tem feito um trabalho fantástico e as duas trincheiras solicitadas já estão em obras. E já garantimos também a construção do IML, a Delegacia Cidadã e da unidade prisional. Dois colégios estaduais para Telêmaco Borba e um colégio estadual em Reserva também estão garantidos”, anunciou.

Além das obras, Curi citou que através das emendas de todos os deputados estaduais, mais R$ 5 milhões serão destinados ao programa escola mais bonita, R$ 10 milhões para reformas em escolas e a continuidade da obra de pavimentação da estrada entre Imbaú e Reserva.

“Como é bom quando a Casa do Povo vai até a população. Estamos aqui para ouvir as demandas e comemorar o aniversário da cidade”, disse a deputada estadual Mabel Canto (PSDB).

“É um orgulho para nós da região recebermos a Assembleia Legislativa do Paraná. É fundamental que o Poder Legislativo esteja mais próximo do povo. Vamos levar as demandas e tornar realidade o sonho de muita gente”, disse o deputado estadual Moacyr Fadel (PSD).

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou a Assembleia Itinerante é a melhor forma de ouvir a população da sociedade civil organizada. “Quanto mais próximos nós tivermos ouvindo o povo menos chances quem governa tem de errar”.

O deputado estadual Evandro Araújo (PSD) destacou o trabalho importante que a Assembleia Itinerante tem feito em todo o Estado, mas também reforçou a importância em reconhecer o trabalho e a história das personalidades locais e regionais.

Já o deputado Fabio Oliveira (Podemos) destacou que os deputados estão trabalhando para transformar o Paraná em lugar mais próspero e melhor.

O parlamentar Nelson Justus (União) disse que a Assembleia Itinerante é uma iniciativa louvável levar. “Fico feliz em ver que esse movimento dá bons frutos, dá resultados. E, além disso, presta homenagens a pessoas importantes para região. Que continuemos a fazer esse exercício de cidadania”.

O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD) destacou que estar presente é importante na política. “Estamos aqui presentes para ouvir e também sermos cobrados. Política se faz com presença”, disse.

Marcelo Rangel (PSD), deputado estadual, disse que “hoje a Assembleia Itinerante é uma grande conquista da história do Paraná. Evento extremamente prestigiado pelos nossos deputados estaduais". Já Anibelli Neto (MDB) destacou que aqueles que vieram na primeira edição e estão de volta, sem sombra de dúvida gostaram da ação de interiorização da Casa. “E essa prestação de contas anunciada pelo presidente da Assembleia demonstrou que valeu a pena, que os pedidos feitos pelas lideranças da região efetivamente aconteceu", comentou.

Requião Filho (PT) destacou que o desafio como Assembleia é fazer com que grandes obras de infraestrutura atraiam mais empresas, que gerem mais empregos e movimentam toda economia.

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) disse que a aproximação da Assembleia é importante. “Criamos esse comprometimento para fazer a vida das pessoas melhorar. Para entendermos os problemas temos que vê-los e ouvi-los de perto”.

“É através da política que a gente acolhe, que a gente realiza sonhos. Estamos nos aproximando da população com esse trabalho brilhante da Assembleia. Estamos ouvindo”, disse o deputado estadual Tercilio Turini (MDB).

Prefeita de Imbaú e presidente da AMCG (Associação dos Municípios dos Campos Gerais), Dayane Sovinski, elogiou o projeto de interiorização e destacou a importância desse canal direto, onde os municípios conseguem fazer diretamente seus pedidos.

Sid Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Telêmaco, agradeceu as presenças dos deputados. “Uma oportunidade para conhecermos os deputados e termos esse diálogo franco. Estamos muito felizes de receber todos aqui”.

Prefeita de Telêmaco Borba, Rita Mara Araújo, agradeceu a presença dos deputados. “A política tem que ser feita com proximidade. Vamos aproveitar a oportunidade e fazer o ‘embargo de orelha’ e pedir muitas outras coisas para os deputados”, brincou.

Também usaram a palavra durante a sessão especial outras autoridades, como o secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, e o prefeito de Ortigueira, Ary Mattos.

Homenageados

O presidente Alexandre Curi homenageou o capitão da PM João Vítor Bezerra Lima; o delegado-chefe João Paulo Menuzzo Lauandos; Nagib Nassif Palma, delegado-chefe da 13ª subdivisão policial e Teresa Dieguez Perez, empresária.

Já a 1ª vice-presidente Flavia Francischini escolheu Lucilene dos Santos Silva, podóloga especializada em atendimento a autistas e pessoas com deficiência; Marcos Alves Camilo, atleta paraolímpico e Rogério Kosma Gomes, professor de karatê e ativista do autismo.

O deputado estadual Anibelli Neto fez a menção honrosa a Ademir Barbosa da Silva, radialista; Andrio Mathias dos Santos, o "Dinho", professor de jiu-jitsu; Élio Cézar Alves dos Santos, o "Fubá", líder político; Elis Darlene Gonçalves Mendes, voluntária no projeto Poncho Crioulo; Juninho do Miro, líder político de Imbaú e professor Nilson Corrêa.

Os homenageados do deputado Evandro Araújo (PSD) foram Ana Paula Ferreira da Silva e Juliano Fulas, técnicos de ginástica artística; Gilberto Carlos da Silva, pastor da igreja evangélica; Centro Universitário de Telêmaco Borba, representado pela reitora Paula Pontara e Sinthia Bulcão, educadora.

Fabio Oliveira, deputado estadual, dedicou suas congratulações à Associação Educacional Fanuel, a Guarda Mirim de Telêmaco Borba; Gilberto Arcanjo, pastor; o presidente da Guarda Mirim de Telêmaco, Osvaldo Sarnoski e a líder comunitária Rita Mara de Paula Araújo.

Os homenageados de Hussein Bakri foram: Alvaro Licinio de Oliveira Mattos, advogado, contaroe e secretário de governo de Ortigueira; secretário de educação de Ortigueira, Everaldo Lopes Pereira Rodrigues; presidente da Apae de Ortigueira, João Maria dos Santos; o líder comunitário de Ortigueira, Laureci Lopes; Nato Moura, político e empresário e o coronel da PM Renato Taborda.

O deputado estadual Jairo Tamura prestou sua homenagem a Acec (Associação Cultural Esportiva de Castro); Sérgio Fumio Ouchi, líder comunitária e Setsuo Yamamoto, pioneiro de Castro.

Os escolhidos do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli foram: Josnei Sovinski, o Neizão, empresário de Imbaú; advogado e líder Leandro de Castro; Marcelo Cordeiro, empresário e líder; padre Mário Valcamonica; Ricardo João Germano de Geus, produtor rural e Solange Alves de Oliveira, fundadora da Sol Runners.

A deputada estadual Mabel Canto reverenciou a trajetória e história de Carlos Roberto Ramos, radialista; Elza de Fátima Moreira, auxiliar de enfermagem e servidora mais antiga da Sesa em atividade; a professora Kitty Gisele Endo; o professor universitário Marcos Bahena e a comandante dos bombeiros de Telêmaco, Mariana Coimbra Assunção;

O deputado estadual Marcelo Rangel prestou sua homenagem a André Miguel Sidor Coraiola, diretor do hospital Dr. Feitosa; Luiz Carlos Gibson, ex-prefeito de Telêmaco; Paula Pontara, reitora da Unifateb e professora Sueli Aparecida Martins, chefe do núcleo regional de educação de Telêmaco Borba.

Já o parlamentar Arilson Chiorato (PT) reconheceu com a menção honrosa a Acamarti (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi), representada pelo presidente João Heraldo Inácio de Almeida; Antonella Oliveira, professora; João Hernesto Ribeiro, sindicalista e Paulo Bembem Sobrinho, trabalhador rural.

Moacyr Fadel, deputado estadual,escolheu Alcino Ataide Mendes Batista, pioneiro de Imbaú; Ariane Camila da Silva, professora, influenciadora digital e ativista do autismo; Carlos Alberto Merhy Filho, engenheiro agrônomo; Lucia Tibaldi, voluntária da Apae; Maria Sirlene Lipori Cardoso, dentista e voluntária da Apae;

Os homenageados que o deputado estadual Nelson Justus escolheu são: Fernanda Carneiro Sueck, ex-chefe da Ciretran de Telêmaco; Hamilton Machado, o “Miltinho”, vereador; Marisa Carneiro, ex-vereadora e Ricardo Santos, ex-diretor da regional de saúde.

Já o deputado estadual Requião Filho homenageou Jesus Brasil Caparroz, empresário e líder comunitário em Ortigueira.

Por fim, o deputado estadual Tercilio Turini honrou as seguintes personalidades: Enoque Antônio de Araújo, presidente do campo eclesiástico de Imbaú; José Carlos Valentim, pastor e professor universitário; Mara Silvia Diniz Rosa, servidora pública e voluntária da Apae; Nelson Roberto Ramos, diretor do colégio Positivo e Vandilin Rodrigues, professor e representante indígena.