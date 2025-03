Investimentos da Itaipu levam água a 80 mil pessoas no PR e MS

As ações do programa Itaipu Mais que Energia contribuem para mudar a realidade de milhares de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. É o que mostra um levantamento realizado pela Diretoria de Coordenação da Itaipu, área responsável por alguns dos principais convênios do programa que abrange diversas ações socioambientais em 434 municípios, alinhadas às políticas públicas do Governo Federal.

Uma dessas parcerias, com a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul), beneficia diretamente 40.636 indígenas de 18 aldeias localizadas em 11 municípios do MS. Nessa ação, a Itaipu está investindo R$ 45 milhões, que se somam a outros R$ 15 milhões da Sanesul, para instalar sistemas de abastecimento nas aldeias.

Comunidades indígenas também foram beneficiadas. Foto: Alexandre Marchetti /Itaipu Binacional

“Até então, o acesso a água era somente por meio de caminhões pipa a cada três dias, uma situação de extrema dificuldade para essas comunidades”, afirma a gerente do Departamento de Reservatório e Áreas Protegidas, Simone Benassi.

Ela destaca também a instalação de 142 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais e tradicionais do Paraná e Mato Grosso do Sul, por meio do Itaipu Mais que Energia, que beneficiam 10 mil famílias. Nesta ação, o investimento da Itaipu chega a R$ 42 milhões. Considerando um tamanho médio de quatro pessoas por família, são mais 40 mil pessoas que passam a ter acesso a água potável.

Somadas às comunidades indígenas, são 80 mil beneficiários, uma contribuição direta da Itaipu à primeira meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6 – Água Potável e Saneamento) que estabelece: “Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos”.

De acordo com o Ranking do Saneamento 2024, 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil. No mundo, segundo levantamento da Unesco, o número chega a 2,2 bilhões. Não por acaso, o ODS 6 ocupa uma posição de centralidade na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável.

Isso porque, com a promoção do acesso ao saneamento, melhoram também os índices de saúde, educação, entre outros (ainda segundo o Ranking do Saneamento, são 90 milhões de brasileiros sem acesso a tratamento de esgoto). Nesse campo, a Itaipu está investindo outros R$ 184 milhões para a implantação de sistemas de esgotamento sanitário sustentáveis em Medianeira, Itaipulândia, Serranópolis do Iguaçu, Santa Helena, Missal e Ramilândia.

Uma parceria entre a Itaipu, Itaipu Parquetec e Sanepar, chamada “Calculadora de Retorno de Investimentos em Saneamento”, permite calcular os impactos positivos desse investimento para esses municípios, com destaque para: 6,33% de aumento na escolaridade média; R$ 248 milhões de economia nos custos de saúde por ano; geração de 1.400 empregos diretos e 700 indiretos; entre outros.

Segundo o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, com os cuidados com o reservatório e com seu entorno, além da qualidade de vida das pessoas, a vida útil da usina é prolongada, beneficiando brasileiros e paraguaios com a geração de energia limpa e renovável.

Itaipu e parceiros têm agenda intensa para marcar o Dia Mundial da Água

Neste Dia Mundial da Água, a Itaipu e parceiros prepararam uma série de iniciativas para comemorar a data e aumentar a conscientização sobre esse bem essencial para o bem-estar, a geração de energia, a produção de alimentos, o lazer e o turismo, além da manutenção da vida selvagem.

Enriquecimento ambiental com as lontras devem encantar os turistas do RBV no sábado (22). Foto: Sara Cheida /Itaipu Binacional

No Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), a equipe de cuidados com a fauna preparou uma atividade de enriquecimento ambiental para as lontras. Esse carnívoro de topo de cadeia é um excelente indicador da qualidade ambiental do meio aquático. Sua presença indica que a água está limpa e que a cadeia alimentar é completa, com a presença de muitos peixes. A atividade poderá ser acompanhada pelos turistas do RBV a partir das 16h deste sábado (22).

Já a Escola Internacional de Sustentabilidade preparou vários conteúdos para as redes sociais, incluindo uma entrevista em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) com o tema “As águas conectam e o saneamento transforma”, além de um videocast com especialistas da Itaipu, ANA e Núcleo de Inteligência Territorial (NIT), intitulado "Entre a seca e a enchente: o papel da informação e da educação no enfrentamento à crise climática". Confira em @eisustentabilidade.

O convênio Linha Ecológica, firmado entre Itaipu e municípios lindeiros, está realizando uma campanha educativa que une o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial do Meio Ambiente (comemorado no dia 5 de junho). Trata-se de um concurso cultural voltado a alunos da rede pública, para que enviem vídeos em estilo de reportagem sobre temáticas ambientais. A iniciativa será anunciada nesta sexta-feira (21).

Reservatório. Foto: Edino Krug/Itaipu Binacional

Até o final do mês, a Itaipu, Itaipu Parquetec e o Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas da UFPR vão lançar o Atlas Hidroquímico do Sistema Aquífero Serra Geral na Bacia do Rio Paraná 3. O atlas é um dos produtos da parceria entre as três instituições que produziram uma ampla investigação sobre as águas subterrâneas da região Oeste do Paraná. A inciativa também contou com a parceria da Sanepar e gestores municipais de água e esgoto que cederam os poços tubulares e acompanharam as retiradas para amostragem de água. A publicação ficará disponível online e será divulgada em breve.

Por fim, o Itaipu Parquetec e a Itaipu vão promover, no próximo dia 29, uma séria de atividades culturais e educativas para a população de Foz do Iguaçu. As atividades terão início às 14 horas, no Centro Escola Bairro Érico Veríssimo, e incluem apresentações musicais e artísticas.