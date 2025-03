Santana do Itararé entrega tablets para modernizar o trabalho dos Agentes Comunitários

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, oficializou nesta terça-feira (18) a ativação de tablets destinados aos Agentes Comunitários de Saúde, uma iniciativa que visa modernizar e otimizar o atendimento à população. Os dispositivos, adquiridos em 2022, estavam fora de uso devido à falta de infraestrutura adequada, mas agora se tornam uma ferramenta essencial no aprimoramento dos serviços de saúde pública.

A ativação dos tablets faz parte do compromisso da gestão municipal em melhorar a eficiência do sistema de saúde. Com a utilização dos dispositivos, os agentes comunitários de saúde poderão realizar o registro digital instantâneo das informações, o que traz diversos benefícios. Entre os avanços estão a melhoria na qualidade do atendimento prestado, a integração e o monitoramento das ações de saúde em tempo real, além da redução de custos operacionais e maior segurança no manuseio e sigilo dos dados coletados. A medida também favorece a capacitação contínua dos profissionais envolvidos no processo.

Valdineia, agente comunitária de saúde, destacou a importância dessa mudança, explicando como o novo sistema facilitará o trabalho diário. "Antes, precisávamos anotar todas as informações manualmente e depois transferi-las para o sistema no computador, o que demandava tempo e dobrava o trabalho. Agora, com o tablet, os dados são registrados diretamente no sistema, tornando tudo mais prático e eficiente", afirmou.

O prefeito Calé Vidal ressaltou que a modernização dos serviços públicos é uma das prioridades de sua gestão. "A ativação dos tablets é um avanço importante para garantir um atendimento mais ágil e eficiente à população. Seguiremos buscando melhorias para fortalecer a saúde do nosso município e oferecer um serviço cada vez mais qualificado", declarou.

Com a implantação dos tablets, a Prefeitura dá um passo significativo na digitalização dos processos da saúde pública, permitindo um acompanhamento mais preciso das necessidades da comunidade e otimizando a gestão dos recursos municipais.