Paraná alcança marco histórico com a criação de 171 Procuradorias da Mulher

O Paraná alcançou um marco histórico na proteção dos direitos das mulheres, com a implantação de novas Procuradorias da Mulher, atingindo um total de 171 unidades em março de 2025. Esse avanço posiciona o estado como referência nacional no fortalecimento de uma rede de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. A expansão da rede inclui agora os municípios de Bandeirantes, Santa Inês, Itaguajé, Guamiranga, Ribeirão do Pinhal, Diamante D’Oeste e Bituruna, evidenciando o compromisso do Paraná em oferecer um futuro mais seguro e igualitário para suas cidadãs.

A Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná (ProMu), deputada Cloara Pinheiro, celebrou o avanço, destacando a importância da ampliação dessa rede de apoio. “Cada nova Procuradoria é uma vitória para todas nós, um passo importante rumo à garantia de um futuro mais justo e acolhedor para as mulheres paranaenses", afirmou a deputada, que foi mantida no comando da ProMu para o biênio 2025/26.

Desde sua criação, a ProMu tem desempenhado um papel fundamental no suporte às vítimas de violência e na capacitação das procuradoras municipais. A entidade tem realizado milhares de atendimentos, oferecendo orientação e assistência adequadas às mulheres em situações de violência e discriminação.

A Procuradoria da Mulher atua na defesa dos direitos femininos em diversas áreas, como política, ambiente de trabalho, instituições de ensino e no lar. Ela também está preparada para receber denúncias de discriminação, cerceamento de direitos e violência, assegurando os encaminhamentos necessários para soluções rápidas junto a outros órgãos e instituições. A deputada Cloara Pinheiro reforçou a importância desse espaço de acolhimento: “A Procuradoria é um órgão essencial que defende todos os direitos das mulheres. Nosso compromisso é acolher, escutar e resolver”.

A equipe da Procuradoria também oferece mentoria e suporte às unidades municipais, garantindo que as Procuradorias da Mulher funcionem de maneira eficaz. Mulheres que necessitam de apoio podem entrar em contato com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná pelo telefone e WhatsApp (41) 3350-4030 ou denunciar casos de violência pelo Disque 180. A Procuradoria está localizada na Avenida João Gualberto, 1000, 15º andar, Centro Cívico, em Curitiba.