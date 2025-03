Itaipu reforça parceria com associação de apoio a pessoas com diabetes

Representantes da Itaipu Binacional participaram, nesta quarta-feira (19), de um café da manhã na sede do Instituto dos Diabéticos de Foz do Iguaçu (Instituto Adifi). O evento foi organizado pela diretoria do Adifi, que convidou os parceiros para apresentar os resultados. Também participaram do encontro autoridades estaduais, municipais e profissionais da área da saúde em Foz do Iguaçu.

O Instituto Adifi foi fundado em 2001 por empregados(as) voluntários(as) da Itaipu, que participavam do Grupo de Afinidade em Diabetes. De lá para cá, a relação das duas instituições só cresceu. O terreno onde está a sede do Instituto, na Vila A, foi doado em regime de comodato pela Itaipu. E, em 2024, foi assinado um convênio de R$ 1 milhão para o desenvolvimento do Programa Integrado de Educação em Diabetes, do Adifi.

“A fundação do Adifi está ligada à Itaipu e, agora, conseguimos assinar esse convênio que vai permitir ampliar muitas de nossas atividades”, disse Terezinha Machado, presidente do Adifi desde 2006 e uma das fundadoras. “A gente agradece muito, porque sozinhos não fazemos nada. É importante reunir todos e planejar novas parcerias”, conclui.

De acordo com a gerente da Divisão de Iniciativas de Responsabilidade Social da Itaipu, Luciany dos Santos Franco, o convênio reconhece o papel do Instituto na sociedade. “O trabalho do Adifi é referência nacional, várias instituições vêm a Foz do Iguaçu aprender com o Instituto. As ações de prevenção salvam vidas em nossa cidade, ajudando a reduzir a sobrecarga no sistema de saúde”, afirmou.

Segundo a gestora do convênio, Anielli Cristina da Silva, também da Responsabilidade Social da Itaipu, o investimento é voltado para educação e prevenção do diabetes e válido por dois anos, com a possibilidade de um aditivo de mais um ano. Com a parceria, a estimativa é ampliar o número de atendimentos de 7,2 mil usuários(as) para 8,4 mil por ano, melhorando a qualidade de vida da população.

Outro projeto em parceria com a Itaipu, e por meio de emendas parlamentares, conseguiu viabilizar o uso contínuo do Sensor Libre para 13 crianças e adolescentes da cidade, proporcionando um controle mais eficiente do diabetes. O sensor fica fixo no braço da pessoa com diabetes e faz as medidas dos níveis de insulina e outros parâmetros instantaneamente.

Adifi

Há mais de 23 anos, o Instituto Adifi oferece prevenção, orientação e cuidados especializados para pessoas com diabetes. Com uma equipe multidisciplinar, a instituição promove diversas atividades para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e ampliar o acesso a informações sobre a doença.

São consultas com nutricionistas, endocrinologistas, além do atendimento para grávidas com diabetes gestacional. O instituto promove ações educativas e preventivas como palestras nas escolas, avaliação do pré-diabético, mapas de conversação e as rodas de conversa, um grupo de apoio a pacientes.

Também são oferecidas quinzenalmente aulas na cozinha experimental, com uma nutricionista, e três vezes por semana treinos monitorados por profissionais de educação física.