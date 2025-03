Deputados promovem audiência para debater primeiro ano do novo pedágio no Paraná

Na próxima segunda-feira (24), a Assembleia Legislativa do Paraná receberá uma audiência pública com o tema "Primeiro Ano dos Pedágios: Resultados, Desdobramentos e Perspectivas". O evento, marcado para às 9h, será realizado pela Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura, e reunirá autoridades, representantes de concessionárias, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada. O encontro tem como objetivo avaliar o primeiro ano de operação dos novos contratos de pedágio no estado, que se referem aos lotes 1 e 2, com início das cobranças das tarifas em março de 2024.

O deputado Fabio Oliveira, coordenador da Frente Parlamentar, destacou a importância da audiência como uma forma de prestar contas à população paranaense sobre os resultados do primeiro ano de concessões. "O nosso trabalho, como Legislativo, é fiscalizar para impedir que obras fiquem inacabadas como foram no passado", afirmou. Ele também ressaltou a relevância de dar continuidade ao debate sobre o tema, alinhando esforços com o setor produtivo, órgãos de fiscalização e a sociedade civil.

Durante o evento, representantes de importantes entidades do setor produtivo do Paraná, como a Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Fetranspar, Ocepar, ACP, Faciap, Faep, Fecomércio, além de entidades de classe como o CREA-PR e o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), participarão das discussões. As concessionárias responsáveis pelos lotes 1 e 2, como EPR Litoral Pioneiro, Via Araucária e CCR – que assumirá o lote 6 – também apresentarão seus relatórios de atividades e planos futuros.

A audiência contará com a presença de órgãos de fiscalização, como a ANTT, o DER, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e o Grupo BR-277. Esses representantes serão responsáveis por expor o andamento das obras e as medidas de acompanhamento do novo modelo de concessão.

A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura tem monitorado de perto as ações das concessionárias e promovido reuniões periódicas com entidades de classe e integrantes do G7, grupo que reúne as principais federações empresariais do estado. O evento visa proporcionar um debate amplo e transparente sobre os impactos dos pedágios no Paraná.