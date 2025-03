Secretário de Segurança Pública confirma construção de novo IML no Norte Pioneiro

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, anunciou nesta segunda-feira (17) que será construída uma unidade da Polícia Científica em Cornélio Procópio, que incluirá o Instituto Médico Legal (IML). A decisão foi confirmada ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que há algum tempo vinha solicitando a instalação da base na cidade.

“O objetivo é instalar uma base avançada da Polícia Científica em Cornélio Procópio. Esta é uma demanda antiga do deputado Romanelli. Após diversas reuniões na região e no município, estamos avançando com o projeto”, afirmou o Coronel Hudson. A nova unidade funcionará como um posto avançado da Polícia Científica do Paraná, com atividades como o recolhimento de cadáveres e a realização de perícias agendadas, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

O perito criminal Luciano Souza Pereira, responsável pelo projeto, detalhou que a unidade será estruturada para atender a uma região estratégica. “Estamos buscando o melhor terreno para a instalação deste posto. Além de oferecer suporte em casos de óbitos, o posto avançado poderá realizar perícias agendadas”, destacou Pereira.

O pedido para a construção da unidade foi uma das principais reivindicações feitas pelo deputado Romanelli, que celebrou o anúncio. “Essa é uma excelente notícia para Cornélio Procópio, assim como foi com o Hospital Regional e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Em janeiro de 2020, apresentamos as demandas de segurança da Amunop e de Cornélio Procópio ao então secretário de Segurança, Rômulo Marinho, e essa era uma das prioridades”, lembrou Romanelli.

A construção da unidade do IML em Cornélio Procópio integra uma série de melhorias para a segurança pública e serviços de saúde da região, que inclui também a criação de um novo batalhão da Polícia Militar e a ampliação das atividades da PM na cidade. As autoridades locais agora aguardam o alinhamento com o município para definir o terreno onde será instalada a base avançada da Polícia Científica.