Secretário de Segurança Pública confirma construção de unidade do IML no Norte Pioneiro

Secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira. Foto: Divulgação/Governo do Paraná

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, confirmou nesta segunda-feira (17) ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) a construção de uma unidade da Polícia Científica em Cornélio Procópio, que incluirá o Instituto Médico Legal (IML).

“Reforço nossa intenção de instalar uma base avançada da Polícia Científica em Cornélio Procópio. Essa é uma demanda antiga, já solicitada pelo deputado Romanelli. Tivemos algumas reuniões na região e no município, e agora estamos avançando com este projeto”, afirmou o Coronel Hudson.

O perito criminal Luciano Souza Pereira explicou que a nova unidade funcionará como um posto avançado da Polícia Científica do Paraná. “Além do recolhimento de cadáveres, também realizaremos algumas perícias agendadas, conforme a contratação de pessoal. Estamos buscando o melhor terreno para a instalação desse posto avançado em Cornélio Procópio, uma região estratégica”, destacou.

Pedido

“Esse foi um pedido que o deputado Romanelli fez há algum tempo. Agora, estabelecemos essa demanda como uma de nossas prioridades. A Polícia Científica está alinhando com o município a questão do terreno e a construção da base avançada em Cornélio Procópio”, reiterou o Coronel Hudson.

O deputado Romanelli celebrou a conquista. “É uma ótima notícia para Cornélio Procópio, assim como foi com o Hospital Regional e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades).” Ele lembrou que, em janeiro de 2020, as demandas de segurança da Amunop e de Cornélio Procópio foram apresentadas ao então secretário de Segurança, Rômulo Marinho.

Entre as reivindicações locais estavam justamente a construção de uma unidade do IML, além da sede do 18º Batalhão da PM e a ampliação de outras atividades da Polícia Militar na região.