Artista da Apae entrega desenho da barragem da Itaipu a Enio Verri

Com o lápis de escrever na mão, pulso firme e olhos bem atentos, Claudinei rabisca o papel em branco. E com mais de duas ou três retas, ele constrói novamente a barragem de concreto da Itaipu Binacional. O quadro criado após três meses de trabalho foi doado na tarde desta segunda-feira (17) ao diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, que recebeu, em seu gabinete, uma comitiva da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Foz do Iguaçu.

Claudinei Raimundo, 45 anos, tem deficiência intelectual e frequenta a Apae de Foz do Iguaçu desde a infância. Ele desenvolveu o talento pelos traços nas aulas de arte e já fez vários desenhos das belezas locais. Para desenhar, o artista se baseia em uma fotografia e copia, de “olho” e sem usar régua, cada parte da imagem. A mais difícil até hoje, segundo o próprio, foi desenhar as Cataratas do Iguaçu.

“Itaipu é uma obra gigante. O povo paranaense tem muito orgulho dessa usina hidrelétrica que, agora, serve de modelo para uma obra de arte tão bonita como essa”, comentou Enio Verri, ao receber o quadro. O diretor convidou a comitiva a fazer uma visita especial à Itaipu, que será monitorada pela Divisão de Relações Públicas. Segundo o diretor, o trabalho voluntário feito em instituições como a Apae deve ser reconhecido e valorizado. Foto: William Brisida / Itaipu Binacional

Segundo o diretor, o trabalho voluntário feito em instituições como a Apae deve ser reconhecido e valorizado, porque o Estado nem sempre consegue atender a todas as demandas da sociedade. Ele lembrou sobre o edital de seleção para Organizações Sociais, lançado pela Itaipu em novembro do ano passado, que vai distribuir R$ 400 milhões a entidades como a Apae.

De acordo com o presidente da Apae de Foz, Leonardo Correa Lugon, empregado da Divisão de Microinformática da Itaipu, a entidade está participando do edital das Organizações Sociais e outros voltados para esportes e apresentações artísticas. “Há anos, a Itaipu ajuda a Apae de Foz do Iguaçu, por isso, viemos aqui fazer esse agradecimento”, disse.

Fábrica de artistas

A riqueza de detalhes do quadro Claudinei impressiona, mas ele não é o único artista da Apae de Foz do Iguaçu. Recentemente, foi um aluno da instituição que criou a logomarca da tradicional Canja do Galo Inácio, no carnaval iguaçuense. A mascote (uma simpática onça-pintada) da Olímpiada das Apaes, que acontece em Foz do Iguaçu em agosto, também é criação de um aluno da Apae local.

A instituição já promoveu exposição dos quadros, apresentação musical no Natal de Foz do Iguaçu e até um espetáculo teatral contando a história de Naipi e Tarobá, a Lenda das Cataratas, em vários locais como o Parque Nacional do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras e o Centro de Recepção dos Visitantes da Itaipu.

Desde outubro de 1977 em Foz do Iguaçu, a Apae é referência no atendimento socioeducacional a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGDs). Atualmente, a instituição presta assistência gratuita a quase 500 pessoas, em duas unidades. A sede é na Avenida Paraná, 1536.