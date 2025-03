Primeira Feira do Produtor em Japira reuniu cerca de mil pessoas neste final de semana

No último sábado (15), a cidade de Japira realizou a primeira edição da Feira do Produtor. O evento, que foi desenvolvido para que os produtores rurais da cidade tenham a oportunidade de mostrar seus trabalhos e produções, agitou o município no último final de semana, contando com a presença de centenas de moradores em duas noites de alegria e diversão.

O evento começou na noite do último sábado com a abertura das barracas dos produtores rurais e também das mulheres empreendedoras do município. No mesmo dia, o evento contou com um bingo beneficente para arrecadar fundos para a ONG Anjos de Patas, que é uma organização do município voltada para o auxílio de animais.

Evento contou com shows de artistas locais. Foto: Redes Sociais

Durante a primeira noite do evento, além das barracas com os mais variados produtos de produtores locais e do bingo beneficente, os moradores que estiveram presentes participaram de shows ao vivo, também de artistas locais, fomentando ainda mais a cultura e o desenvolvimento local do município.

“Tivemos o prazer de realizar nossa primeira Feira do Produtor, um evento que visa não só promover o lazer, mas também valorizar e dar visibilidade aos nossos produtores locais. Foi uma noite repleta de energia positiva, com muitas opções de produtos frescos e artesanais, além de uma oportunidade de fortalecer o comércio local”, disse o prefeito da cidade, Hariel Fogaça.

Já no segundo dia da Feira, que foi realizado no último domingo (16), o evento começou logo pela manhã com a Cavalgada Cultural, que começou por volta das 10h00 e foi até o período da tarde, contando com a presença de mais de 200 cavaleiros.

Durante a tarde, as barracas se abriram novamente e o município recebeu a primeira edição do Festival de Roda de Viola. Após o festival, foi realizada mais uma edição do bingo beneficente, que terminou por volta das 18h00. Entre os dois dias, o Festival recebeu cerca de mil pessoas em momentos de fomentação à cultura, economia local e diversão para toda a população.

Ainda nas redes sociais, Hariel também agradeceu a população pela participação no evento, além de destacar que haverá outras edições da Feira. “Agradeço imensamente a presença de todos que marcaram presença e tornaram este evento ainda mais especial. Espero vê-los na próxima edição da feira, que com certeza será ainda mais incrível", destacou.

Evento será realizado em mais edições. Foto: Redes Sociais

Contudo, de acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha, a Feira do Produtor será realizada mensalmente na cidade, buscando fomentar a economia, produção e cultura local, com os mais variados produtos produzidos no município.