Investimento da Itaipu em infraestrutura melhora a vida de moradores do Noroeste do PR

Do escoamento da produção rural ao transporte escolar, a população rural de três municípios do Noroeste do Estado foi beneficiada com mais um investimento em infraestrutura da Itaipu Binacional na região. Os três trechos de estradas pavimentadas foram uma das entregas do Programa Itaipu Mais que Energia, na tarde desta sexta-feira (14), em Umuarama (PR). Também foram entregues 15 veículos elétricos e um caminhão para coleta solidária.

A cerimônia reuniu deputados, prefeitos, vereadores, empresários, produtores rurais e outras lideranças na sede da Sociedade Rural de Umuarama, durante a 50ª Expo Umuarama, que acontece de 13 a 23 de março. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, representou a empresa no evento.

No total, serão investidos quase R$ 50 milhões em dois convênios que reúnem vários municípios da região. São R$ 23.884.995,00 com o Consórcio Intermunicipal para Conservação da Biodiversidade das Bacias dos Rios Xambrê e Piquiri (Cibax) e R$ 23.944.845,00 com o Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental Federal do Noroeste do Paraná (Comafen).

“Precisamos lembrar que, tirando Umuarama, a região tem vários municípios muito pequenos, com baixa arrecadação e baixo índice de desenvolvimento humano. São essas cidades a nossa prioridade. Com a orientação do presidente Lula, quanto menor o município, mais investimentos serão feitos, para que eles possam ter a mesma capacidade de desenvolvimento do município grande”, explicou Enio Verri.

Os trechos de pavimentação levam qualidade de vida à população de Brasilândia do Sul, Francisco Alves e Perobal. No total, foram 8,8 km pavimentados em estradas rurais dos municípios.

“Os pequenos produtores podem movimentar melhor a safra, e o transporte escolar na zona rural vai ser feito com mais segurança. A pavimentação rural tem mudado a vida das pessoas e permitindo que homens e mulheres do campo permaneçam no campo com mais dignidade”, disse a prefeita de Pérola e presidente do Cibax, Valdete Cunha.

O Cibax também recebeu 15 veículos elétricos que serão distribuídos a 11 municípios que fazem parte do consórcio. Foto: Diego Ianesko / Itaipu Binacional

O Cibax também recebeu 15 veículos elétricos que serão distribuídos a 11 municípios que fazem parte do consórcio. Segundo Valdete, os carros serão uma vitrine dessa tecnologia para a região, mostrando a importância do investimento em formas limpas de energia. Ainda serão entregues 11 eletropostos e 432 kWp de geração de energia fotovoltaica ao consórcio.

Segundo o presidente do Comafen, José Maria Pereira Fernandes, a região passa por um momento único em sua história, com os investimentos da Itaipu no desenvolvimento de todo o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Durante a cerimônia, o consórcio recebeu um caminhão que será utilizado na coleta seletiva. “Nós brigamos por nosso estado, por nossos municípios, e agradecemos muito o apoio da Itaipu na região”, comentou.

“O que Itaipu está fazendo é dar um exemplo, não só com os veículos elétricos, mas na melhoria da infraestrutura dos municípios. Jamais os municípios teriam recursos para estar investindo nas estradas rurais como está sendo feito agora”, complementou o prefeito de Umuarama, Fernando Scavanaca.

As entregas fazem parte das ações do Programa Itaipu Mais que Energia, da Itaipu Binacional, que abrange 399 municípios no Paraná e 35 municípios no Mato Grosso do Sul, com investimentos que ultrapassam 3 bilhões de reais.