Quedas de energia constantes no Paraná é tema de reunião na Assembleia Legislativa

O Bloco da Agricultura Familiar da Assembleia Legislativa do Paraná, liderado pela deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), promove, na próxima terça-feira, 18, às 9 horas, uma reunião de trabalho para tratar das constantes interrupções de energia no Estado, que aumentaram significativamente depois da venda da Copel, causando transtornos e prejuízos econômicos para os agricultores.

Na semana passada, moradores de Francisco Beltrão fizeram um protesto para reivindicar providências imediatas quanto à grave precarização dos serviços prestados pela Copel. Eles pedem compensação financeira por apagões prolongados, reclamam da terceirização excessiva de serviços e citam a falta de materiais, como fios e peças para a realização do serviço de manutenção. Também há uma enorme dificuldade de a população obter assistência, já que muitos escritórios da Companhia foram fechados.

“Os agricultores estão sofrendo com a falta de energia, e isso impacta diretamente a produção e a qualidade de vida de milhares de famílias do campo. É um total descaso da Copel e do Governo do Estado que não fiscaliza o serviço”, diz a deputada Luciana.

A parlamentar destaca ainda que mesmo com as audiências públicas realizadas anteriormente na Assembleia Legislativa para debater o problema, as quedas de energia continuam aumentando.

Antes da privatização, a Copel era reconhecida como uma das melhores distribuidoras de energia do Brasil, segundo rankings da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Hoje, os dados apontam uma queda drástica na qualidade do serviço.

Foram convidados para a reunião representantes da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (FETAEP), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Paraná (FETRAF), do Ministério Público, da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), da Defensoria Pública,da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná (ACANSOP) e da Companhia Paranaense de Energia (COPEL).