DNIT conclui manutenção em rodovias federais para garantir mais Segurança e eficiência no Escoamento

O deputado Zeca Dirceu (PT) anunciou nesta sexta-feira, 7, que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu as obras de manutenção em cinco rodovias federais no Paraná. As rodovias beneficiadas foram a BR-272, BR-376, BR-487, BR-158 e BR-163. De acordo com o deputado, essas rodovias são fundamentais para o escoamento da produção e de outros bens no estado, além de garantirem mais segurança aos motoristas e turistas e facilitarem o tráfego entre o Porto de Paranaguá e outros centros de consumo.

As obras do DNIT abrangeram 35 estruturas, incluindo 16 pontes, 17 viadutos e duas travessias, localizadas em municípios como Umuarama, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Londrina, Capanema, Maringá e Curitiba. O investimento total nas obras foi de R$ 8,5 milhões. A manutenção dessas rodovias é crucial para a segurança viária e para o aumento da eficiência do transporte de cargas.

O deputado Zeca Dirceu destacou, por exemplo, a importância da Estrada Boiadeira (BR-487), que conecta o Noroeste do Paraná a São Paulo e Mato Grosso do Sul e facilita o escoamento de produtos agropecuários como grãos, carne e madeira. A estrada também é um dos acessos ao Porto de Paranaguá. As rodovias BR-158 e BR-272, que complementam essas rotas, também recebem um grande volume de caminhões de carga.

Na BR-163/PR, a reforma de uma ponte sobre o Rio Iguaçu, que liga Realeza a Capitão Leônidas Marques, foi uma das melhorias realizadas. A BR-376, que conecta Londrina a Curitiba e ao Porto de Paranaguá, também tem papel essencial na movimentação de cargas, especialmente no transporte de soja, um dos principais produtos do estado.

O DNIT executou uma série de serviços de manutenção nas rodovias, como limpeza, recomposição de drenos, manutenção estrutural, pintura com nata de cimento, instalação de pingadeiras, substituição de juntas de dilatação e cobertura de armaduras expostas. Essas ações fazem parte do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas, que visa garantir a conservação e prolongar a vida útil das rodovias, oferecendo mais conforto e segurança para os usuários.