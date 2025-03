Encontros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental chegam ao Mato Grosso do Sul nos dias 11 e 12 de março

Encontro realizado em Dourados para a criação do núcleo do MS. Foto: Fabiano Renovato/Itaipu Parquetec

Os municípios de Nova Andradina e Amambai, no Mato Grosso do Sul, vão sediar os primeiros encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Ambiental do Estado em 2025. A iniciativa é promovida pela Itaipu Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com o Itaipu Parquetec, e está alinhada às estratégias do governo federal para o meio ambiente e a transformação social.

No dia 11 de março, o Núcleo Sudeste se reúne no Espaço Conviver, em Nova Andradina. O Núcleo Sudoeste se encontra no dia 12 de março, no Sindicato Rural de Amambai. Os encontros devem reunir mais de 100 representantes de instituições como prefeituras, ONGs, universidades, assentamentos agrícolas, comunidades indígenas, associações e empresas.

Consolidados em 2024, os núcleos do Mato Grosso do Sul foram divididos em dois para ampliar e otimizar as áreas de atuação no território. Nos primeiros encontros, foram definidos três temas prioritários para o território: desigualdade e vulnerabilidade social, resíduos sólidos e baixa diversidade econômica.

Avanços de trabalho

Os núcleos estão avançando na construção da “teoria da mudança”, uma abordagem que enfatiza a importância do planejamento estratégico para a transformação social e ambiental. O conceito reforça que agir sem planejamento pode resultar em iniciativas ineficazes, enquanto uma teoria sem aplicação prática não produz efeito.

Com esse direcionamento, as organizações participantes sairão dos encontros com maior clareza sobre os desafios e os caminhos para a mudança, além de uma agenda de ações. O planejamento prevê atribuições específicas para diversas instituições, que contribuirão, de acordo com suas áreas de atuação, para a resolução dos desafios regionais.

Rodada de encontros presenciais

Com os encontros do Mato Grosso do Sul, termina a primeira rodada de encontros dos 21 Núcleos em 2025. Até o momento, quase 800 instituições já participaram dos encontros deste ano em 18 cidades do Paraná. O novo ciclo de eventos será retomado a partir de abril.

Além dos encontros presenciais, estão previstos workshops, capacitação para os participantes, cursos online, webinares, oficinas de construção de hortas comunitárias e fabricação de biodigestores, além de cursos para merendeiras sobre segurança alimentar.

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A estratégia abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina.

Eles constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.