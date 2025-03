Audiência Pública “Ser Mulher e Seus Desafios” abre a Semana da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná

A audiência pública marca a abertura da Semana da Mulher, um período de reflexão e celebração que vai além do Dia Internacional da Mulher (8 de março), integrando o Mês da Mulher, instituído pela Lei nº 18.488/2015, de autoria da deputada Mara Lima. A programação contará com exposições, homenagens, sessão solene e ações de saúde.

Desafios da Mulher no Mercado de Trabalho: Mauro Moraes, secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda;

Tráfico de Mulheres: Silvia Cristina Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná da SEJU;

