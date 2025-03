Programa Itaipu Mais que Energia melhora a vida de catadores em Mandirituba

A Itaipu Binacional entregou nessa quarta-feira (5), ao município de Mandirituba (PR), um caminhão-baú que será utilizado na coleta de materiais recicláveis. O veículo faz parte de um investimento de R$ 2,17 milhões em melhorias na infraestrutura de reciclagem, que também incluem balança, prensa e esteiras de elevação e separação de resíduos.

A catadora Pedrina Solange dos Santos comemorou a entrega. Segundo ela, os equipamentos terão grande impacto no dia a dia dos 15 catadores que atuam na associação local. A prensa anterior, por exemplo, era antiga e já resultou em acidentes de trabalho.

“Agora, com duas prensas mais modernas, vai melhorar bastante. E com o caminhão-baú é possível pegar mais material e organizar melhor a coleta. Era um sonho antigo”, comentou Pedrina, que atua há 10 anos como catadora e preside a Catamandi, responsável pela coleta na cidade.

O investimento faz parte do programa Itaipu Mais que Energia, que reúne as iniciativas socioambientais da empresa, alinhadas com as políticas públicas do Governo Federal. A iniciativa também contribui com o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (Consumo e Produção Responsáveis), que visa a reduzir os resíduos e gerir os recursos de forma racional, entre outras metas.

Ações geram benefícios sociais, ambientais e econômicos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Mandirituba

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, essas ações voltadas à estruturação da cadeia de reciclagem no Paraná geram benefícios sociais, ambientais e econômicos. “No campo social, melhoram a renda e a qualidade de vida dos catadores; no ambiental, dão destinação correta aos resíduos, melhorando a qualidade ambiental, inclusive da água usada para a geração de energia; e no campo econômico, estruturam a cadeia da reciclagem contribuindo com o avanço da economia circular”, resumiu.

O prefeito de Mandirituba, Felipe Machado, destacou que a parceria com Itaipu é um avanço significativo para o município e que o investimento amplia a reciclagem, otimiza processos logísticos e fortalece o trabalho dos recicladores. “Esse repasse reafirma nosso compromisso com o meio ambiente, melhora as condições de trabalho dos recicladores e impulsiona o progresso em nossa cidade”, afirmou.